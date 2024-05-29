تكنولوجيا: إطلاق محول Xiaomi 10G مع منافذ Ethernet 10G المزدوجة مقابل 299 يوان

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة شاومي محول إيثرنت جديد؛ محول Xiaomi 10G مع منافذ إيثرنت مزدوجة 10G. كان مفتاح 10G مدرجًا في قائمة الانتظار ويمكن للعملاء الآن الحصول على الجهاز في الصين.

وأصدرت شاومي أيضًا نموذجًا لجهاز التوجيه Gigabit. يتوفر مفتاح 10G في غلاف بلاستيكي أبيض كما يتضح من الصور التي تم إصدارها. يعد مفتاح Xiaomi 10G مناسبًا للاستخدام في المناطق الأصغر مثل الاستوديوهات أو المكاتب الصغيرة.

يتميز المحول بمنفذي شبكة 10G SFP+ مع سرعة نقل قصوى تبلغ 10 جيجا. تبلغ سعته الإنتاجية الإجمالية 60 جيجابت في الثانية ويدعم الاتصال عالي السرعة بأجهزة مثل محطات العمل.

يوجد أيضًا أربعة منافذ شبكة 2.5G على جهاز التوجيه مع دعم لسرعات متعددة تبلغ 10/ 100/ 1000/ 2500M وقدرات البث بدقة 8K.

كما انه متوافق أيضًا مع أجهزة المودم الضوئية 10G و10G NAS وأجهزة التوجيه 10G ومحطات العمل عالية السرعة.

وفيما يتعلق بالتبريد، يتجاهل مفتاح Xiaomi 10G مروحة تبريد نشطة ويحتوي على غلاف بلاستيكي. على الرغم من أنه يمكن دمجه بشكل جيد في بيئة المنزل، إلا أنه يلزم الاهتمام الدقيق بمراقبة تبديد الحرارة.

يبلغ سعر المحول 299 يوانًا (41 دولارًا) ويمكن شراؤه مباشرة من JD.com. لم يتم بعد إصدار تفاصيل أسعار وتوافر جهاز التوجيه Xiaomi One Gigabit.

ولم تقدم شاومي أيضًا أي معلومات حول التوفر والتسعير العالمي لمفتاح 10G في الوقت الحالي.

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