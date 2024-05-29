تكنولوجيا: هاتفي Oppo A3 Pro 5G و Reno 12 5G يحصلان على شهادة TDRA

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة OPPO تستعد لتقديم هاتفين جديدين للسوق العالمية. مؤخرا، كشفت العلامة التجارية عن هواتف OPPO A3 Pro 5G، و Reno 12 5G، و Reno 12 Pro 5G في السوق الصينية. ويبدو أن هذه الهواتف الثلاثة ستتجه قريبًا إلى السوق العالمية.

وقد وافقت هيئة TDRA في دولة الإمارات العربية المتحدة على هاتف OPPO Reno 12 Pro 5G (رقم الطراز: CPH2629) و Enco Buds 2 Pro (رقم الطراز: E510A) في وقت سابق من هذا الشهر.

والآن، ظهرت الإصدارات العالمية من Reno 12 5G و Oppo A3 Pro 5G في قاعدة بيانات TDRA.

يتوافق رقم الطراز CPH2625 مع Reno 12 5G، بينما يتوافق رقم الطراز CPH2639 مع A3 Pro.

وتم رصد النسخة العالمية من Reno 12 على منصات أخرى، مثل Geekbench و TUV Rheinland.

ووفقًا لقائمة Geekbench، يحتوي هاتف Reno 12 العالمي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية ونظام Android 14 وشريحة Dimensity 8300.

في حين كشفت شهادة TUV Rheinland أنه الهاتف ستحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 80 واط.

وكشفت قائمة قاعدة بيانات Camera FV-5 أنه يمكن تجهيز الجهاز بكاميرات أمامية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرات خلفية بدقة 50 ميجابكسل.

وتم رصد النسخة العالمية من هاتف OPPO A3 Pro 5G سابقًا في قواعد بيانات منصتي شهادات SDPPI و Eurofins. ويبقى أن نرى ما إذا كانت الهواتف ستقدم نفس المواصفات مثل الاصدارات الصينية.

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