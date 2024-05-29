تكنولوجيا: جهاز الألعاب المحمول Lenovo Legion Go Lite قد يتنافس بشكل مباشر مع جهاز ASUS ROG Ally X

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لم يتم إصدار جهاز الألعاب المحمول Legion Go Lite من Lenovo بعد، ولكنه كان موضوعًا للحديث والتوقعات مؤخرًا.

وعلى ما يبدو، من المتوقع أن يتنافس جهاز Legion Go Lite بشكل مباشر مع ASUS ROG Ally X. ويقال إن الشركة تخطط للكشف عن جهاز الألعاب المحمول في أي وقت قريب.

تشير المصادر التي استشهد بها Windows Central إلى أن Lenovo Legion Go Lite سيكون نسخة منقحة من الطراز غير Lite الحالي.

من المقرر أن يتم الكشف عن ASUS ROG Ally X خلال معرض Computex 2024 وهو نسخة محدثة من ROG Ally.

سيأتي ROG Ally X مع العديد من التحسينات عن نسخته السابقة، فهو سيأتي مزودًا ببطارية أكبر وقدرة ذاكرة عشوائية أعلى وتبريد أفضل.



ومن ناحية أخرى، تستعد لينوفو لإطلاق Legion Go Lite مع العديد من أوجه التشابه مع ROG Ally X.ويقال إن Legion Go Lite يتميز بنفس معالج سلسلة AMD Ryzen Z1، وسيأتي مع العديد من التحسينات على النسخة السابقة،مما يوازي ROG Ally X.

لا توجد معايير تحسين واضحة المعالم لجهاز Lenovo Legion Go Lite الجديد. ومن المتوقع أن يكون أخف وزنا من الاصدار السابق وأصغر حجما أيضا.

يزن Lenovo Legion Go حوالي 200 جرام أكثر من ASUS ROG ولكنه يأتي بشاشة أكبر ومسند. ومن المتوقع أن يكون الطراز ميسور التكلفة أكثر من نسخته العادية، Legion Go، والتي تبدأ بسعر 699.99 دولارًا.

جدير بالذكر ان سعر Lenovo Legion Go أغلى من سعر ASUS ROG Ally. قد يعني هذا أيضًا أنه من غير المرجح أن يحتوي طراز Lenovo القادم على معالج Extreme AMD Ryzen Z1.

سيتم إصدار المزيد من المعلومات المتعلقة بتاريخ الإصدار والمواصفات الكاملة لجهاز Lenovo Legion Go Lite لاحقًا.

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