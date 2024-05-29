شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية البحث عن الفلاتر على انستجرام فى خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في كثير من الاحيان قد يحتاج المستخدم لإضافة بعض الفلاتر إلى صوره، وللقيام بذلك فيمكن اتباع بعض الخطوات البسيطة بما في ذلك فتح تطبيق انستجرام على هاتفك الذكى سواء كان iPhone أو Android، واتبع الخطوات التالية:

الخطوة 1: توجه إلى الملف الشخصي الخاص بك على التطبيق من خلال الضغط على صورتك الشخصية.

الخطوة 2: اضغط على أيقونة + في أعلى اليمين، وفي قائمة "إنشاء"، اختر Reel أو Story ، متبوعًا برمز الكاميرا في الصفحة التالية.

الخطوة 3: حدد موقع رمز العدسة المكبرة في أسفل منتصف الصفحة، هذه هي الأداة للعثور على الفلاتر الجديدة، اختره، ثم استكشف الفلاتر المتاحة عن طريق التمرير للخلف وللأمام، وأثناء قيامك بذلك، سيتم تغيير الفيديو أو الصورة الموجودة بالكاميرا المباشرة بناءً على الفلتر المحدد.

الخطوة 4: يمكنك أيضًا تحديد أيقونة التأثيرات على الجانب الأيسر من جهازك، سيؤدي هذا إلى فتح نافذة جديدة حيث يمكنك اختيار فلتر، و يمكنك العثور على فلتر محدد باستخدام وظيفة البحث أو التصفح حسب الفئة، مثل Trending وReels وAppearance، وفي كل مرة تحدد فيها فلتر، ستتغير المعاينة في الأعلى.

الخطوة 5: بمجرد العثور على الفلتر المثالي، اختر نافذة المعاينة فى أعلى التطبيق للوصول إلى معرض الفلتر وتابع منشورك.