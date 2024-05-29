شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بمشاركة مصرية.. انطلاق النسخة الثانية من معرض جيتكس أفريقيا فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمشاركة مصرية ينطلق معرض جيتكس إفريقيا 2024 فى نسخته الثانية اليوم الأربعاء فى مدينة مراكش المغربية، وتقدم 130 دولة عروضعا حول أخر الابتكارات التكنولوجية.

وتشارك مصر في "منتدى أفريقيا لتسريع الابتكار والتحوّل الرقمي"، خلال “جيتكس أفريقيا 2024”، ويضم جناح مصر مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة، التي تعرض ابتكاراتها وتطوراتها التكنولوجية؛ فيما سيعمل هذا الجناح كمركز رئيسي لرواد الأعمال المصريين للتواصل وتبادل الرؤى واستكشاف فرص التعاون.



أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن معظم مشاكل القارة الإفريقية يمكن حلها عبر التحول الرقمي الذي يساهم في شفافية الخدمات العمومية وخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب الشغل، مشددا على “جيتكس أفريقيا” الذي تحتضنه مدينة مراكش ابتداء من اليوم الأربعاء يسعى لتوفير منصة لتعزيز سبل التعاون من أجل تسريع التحول الرقمي في إفريقيا.



ومن المقرر أن تشمل فعاليات المنتدى عدة مناقشات جماعية، وحوارات غير رسمية، مع خطب رئيسية حول مواضيع مثل “تحويل المناطق الريفية في أفريقيا: استكشاف إمكانيات القرى الذكية، وجهات نظر إقليمية حول أنظمة الحاضنات”، و”تمكين المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا”، و”الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات”، و”استثمارات رأس المال المخاطر والشركات لدفع الشركات الناشئة التكنولوجية في أفريقيا”.



ويقام معرض “جيتكس أفريقيا 2024” في المغرب، لمدة ثلاثة أيام بمراكش، من 29 إلى 31 مايو الجاري، بانضمام أكثر من 20 شركة ناشئة من أكثر من 20 دولة إفريقية، بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.