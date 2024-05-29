شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب خطط أبل للذكاء الاصطناعى على جهاز آيفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - آبل هي الاسم الرئيسي الوحيد في عالم Big Tech الذي لم يعلن عن خططه الطموحة للذكاء الاصطناعي حتى الآن، ولكن هذا سيتغير في غضون أسابيع قليلة، مع التركيز على إعادة تصور تجربة iPhone.

وقامت بلومبرج، نقلاً عن مصادر داخلية، بتفصيل كيف تخطط شركة Apple لدمج تجارب الذكاء الاصطناعي التوليدية مع iOS 18، وهو الإصدار الرئيسي التالي لنظام تشغيل iPhone الخاص بها.

وتخطط الشركة لدفع إمكانات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي ليس فقط في التطبيقات الداخلية مثل Safari والخرائط، ولكن أيضًا في تجارب مثل نظام الإشعارات وبحث Spotlight فائق الشحن.

وجدير بالذكر أن شركة Apple ستدفع الجزء الأكبر من معالجة الذكاء الاصطناعي إلى السيليكون الخاص بجهاز iPhone، وسيتم دفع جزء صغير منه فقط إلى السحابة.

قامت أمثال Google بتسويق المعالجة على أنها تتم على الجهاز، مما يسمح لنموذج Gemini Nano بالعمل أصلاً على Tensor silicon داخل هواتف سلسلة Google Pixel 8 للقيام بمهام مثل التلخيص والنسخ والرد الذكي. ويبدو أن حيل الذكاء الاصطناعي الجديدة من أبل لن تبتعد كثيرًا عما عرضته جوجل لهواتف أندرويد.

وفقًا للتقرير، فإن دفعة الذكاء الاصطناعي التي تقدمها شركة Apple ستفتح الأبواب أمام إمكانيات مثل نسخ المذكرات الصوتية، مما يعكس ما قدمته Google من خلال تطبيق Recorder الممتاز.

علاوة على ذلك، ستستفيد أبل أيضًا من الذكاء الاصطناعي لتحرير الوسائط، وهي خدعة متاحة بالفعل تحت لافتات مثل Magic Eraser و AI Unblur على هواتف أندرويد عبر تطبيق Google Photos.

ويقال أيضًا أن الشركة تعمل على تحسين قدرات Spotlight مع تحسين تجربة بحث الويب Safari أيضًا. لكن الترقية الأبرز ستكون لـ Siri، الذي يتخلف بأميال عن مساعد Google.

ويقول تقرير بلومبرج: "سيحصل المساعد الشخصي سيري على ترقية أيضًا، مع تفاعلات تبدو طبيعية أكثر استنادًا إلى نماذج اللغات الكبيرة الخاصة بشركة أبل"، والجدير بالذكر أن شركة آبل ستعمل على رفع تجربة Siri ليس فقط على أجهزة iPhone، ولكنها ستقدم أيضًا إصدارًا أكثر قوة للساعات الذكية.