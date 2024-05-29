شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميتا تتجه لتلخيص المقالات الإخبارية مباشرة بدلاً من الارتباط بمواقع الويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستقوم ميتا بتلخيص القصص الإخبارية بدلاً من الارتباط بالمواقع التي أنتجتها، على غرار جوجل، حيث توقف عملاق وسائل التواصل الاجتماعي عن عرض روابط الأخبار في الآونة الأخيرة.

تشبه هذه الميزة ميزة AI Overviews من جوجل، حيث تعد منصات ميتا مصدرًا بارزًا للأخبار وتستخدمها الكثير من المنشورات، على الرغم من أن ميتا لا تدعي أنها المصدر الرئيسي للأخبار، إلا أنها تعرض الروابط إليها حتى الآن، ولكن الآن لم يعد هذا هو الحال.

سوف يقوم Meta’s AI بتلخيص هذه المقالات، ولن يتم توجيهك إلى المواقع الإخبارية نفسها.

ومع ذلك هذا ليس كل شيء، وقد اختبرت صحيفة واشنطن بوست الأداة ووجدت أنها ستعيد إنتاج جمل مشابهة لتلك الموجودة في المقالات، وفي بعض الأحيان تقوم بنسخها كلمة بكلمة.

يعرض ميتا مواقع الويب، ولكنه موجود في قسم أسفل النتائج يسمى "عرض المصادر"، لذلك على الأقل فعل ذلك بالنسبة للمنشورات الإخبارية.

على الرغم من أن هذا سيكون مفيدًا للمستخدمين العاديين، إلا أنه يمثل ضربة مباشرة للمنشورات الإخبارية ومواقع الويب التي تعتمد على جذب الزيارات من منصات الوسائط الاجتماعية تلك.

لكن لسوء الحظ، سيتعين على صناعة الأخبار إيجاد طريقة للتكيف مع الطريقة الجديدة للقيام بالأشياء، ومع الذكاء الاصطناعي.

ولكن من المهم أيضًا أن تعترف ميتا وجوجل على الأقل بما يفعلانه (ربما لن يحدث)، ويتأكدان من عدم سرقة المحتوى من مواقع الويب باستخدام روبوتات الذكاء الاصطناعي الخاصة بهما.