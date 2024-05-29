شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن إتاحة تطبيق جيمينى باللغة العربية بكل دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل اليوم توسيع نطاق تطبيق جيميني للموبايل، ليصبح متاحًا باللغة العربية في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أجهزة أندرويد تحت اسم (جوجل جيميني)، وعبر تطبيق جوجل الأساسي لمستخدمي أجهزة iOS. كما أطلقت جوجل الإصدار الأحدث من نماذجها في الذكاء الاصطناعي التوليدي باسم (Gemini Advanced) ليصبح متوفّرًا باللغة العربية ضمن خطة اشتراك AI Premium الشهريّة.

يمكن الوصول إلى Gemini 1.0 Pro بسهولة عبر الموبايل لاستكشاف أفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تساعد المستخدمين في الكتابة والتحدث وتتيح لهم مشاركة الصور للحصول على المساعدة المناسبة أينما كانوا.

ولاستخدام جيميني على أجهزة أندرويد، يمكن تنزيل تطبيق (جوجل جيميني) من متجر جوجل بلاي مع إمكانية تثبيت جيميني ليكون المساعد الأساسي من جوجل، أما لاستخدامه على أجهزة iOS، يمكن تنزيل تطبيق (جوجل) والنقر على مفتاح تبديل جيميني لبدء التجربة باللغة العربية.

ابتداءً من اليوم، يمكن للمستخدمين تطوير تجربتهم عبر استخدام (Gemini Advanced) المتاح باللغة العربية للاستفادة من أحدث نماذج جوجل باسم (جيميني 1.5 برو).

ويتميز هذا النموذج بالتحديد بقدرات التحليل المنطقي والترميز والتعاون الإبداعي، ما يتيح إنجاز المزيد من المهام بطريقة أسرع وبفعالية أكبر، حيث يمكن تجربة النموذج بشكل مجاني خلال أول شهرين، ومن ثمّ الاشتراك بخدمة AI Premium المدفوعة شهريًا والتي تتضمن ميزات مختلفة من جوجل.

تعليقًا على الميزات الجديدة، قال نجيب جرار، مدير التسويق الإقليمي في جوجل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: " نقدّم تجربة متطورة بمختلف المعايير لمتحدثي اللغة العربية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي العالم كلّه ليتمكنوا من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في الإنتاج والإبداع. واعتبارًا من اليوم، يمكن الاستفادة من مختلف المزايا عبر الموبايل مباشرةً والتفاعل مع تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى للحصول على نتائج أقرب لما يتوقعه المستخدمون بطريقة أسلس وأسرع."

كما يمكن للمستخدمين التفاعل مع تطبيقات جوجل وخدماتها الأخرى من خلال إضافات جيميني المتاحة بالانجليزية والعربية، والتي تم الإعلان عنها في الأسابيع الماضية.

وبفضل هذه الإضافات، يستطيع المستخدمون، مثلاً، الحصول على معلومات عن حجوزات الرحلات الجوية والفنادق في الوقت الفعلي لمساعدتهم في التخطيط للسفر، أو الحصول على معلومات مستندة إلى الموقع الجغرافي من "خرائط جوجل"، أو تلخيص محتوى معيّن من "مستندات جوجل " أو الرسائل الإلكترونية في جيميل، وذلك كله من خلال تطبيق جيميني.

ولتفعيل ميزات الإضافات، ما على المستخدمين سوى كتابة @ يليها اسم الأداة المحددة، مثل يوتيوب أو "خرائط جوجل" أو "مستندات جوجل" أو جيميل أو درايف.

وعرفت أداة جيميني عُرفت سابقًا باسم Bard، وتمّ تقديمها باللغة العربية في شهر يوليو الماضي، ويفهم جيميني الأسئلة والطلبات بأكثر من 16 لهجة عربية، مثل اللهجة المصرية أو اللهجة السعودية المحكية، ويقدّم الردود باللغة العربية الفصحى المعاصرة.

وفي شهر مايو، أعلنت جوجل عن تطويرات تقنية وميزات جديدة في عالم الذكاء الاصطناعي ومستقبله عمومًا في الشركة خلال المؤتمر السنوي Google I/O - المزيد من الميزات ستكون متاحة باللغة العربية في الفترة القادمة.