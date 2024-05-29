تكنولوجيا: إيقاف تشغيل خدمة رسائل جوجل التجارية في الخرائط والبحث

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على مدار السنوات الماضية، قدم بحث جوجل وخرائط جوجل إمكانية الرسائل التجارية التي تتيح للعملاء الوصول إلى المتاجر والمطاعم وما إلى ذلك عبر الدردشة النصية. والآن، يبدو انه سيتم إيقاف كل هذا في شهر يوليو.

بالنسبة للشركات التي مكنت هذه الميزة، ظهر زر “الدردشة” في البداية في قوائم بحث جوجل وخرائط جوجل. وقد سمح لك هذا بإجراء محادثة دردشة مع هذا النشاط التجاري (سواء كان شخص او روبوت). يمكنك إرسال/استقبال الصور، في حينكان هناك دعم لإيصالات القراءة.

وخلف الكواليس، يتم تخزين الرسائل التي ترسلها باستخدام حساب جوجل الخاص بك وتشفيرها باستخدام سحابة جوجل.

لم تتم مشاركة بريدك الإلكتروني مع “الأنشطة التجارية التي راسلتها“، فقط اسمك وصورة ملفك الشخصي (إذا تم تعيينهما). ومن ناحية واحدة، يحافظ هذا النوع من التواصل على خصوصية رقم هاتفك.

وأعلنت شركة جوجل اليوم أن ميزة الدردشة في Google Business Profile لن تكون متاحة بعد الآن في 31 يوليو 2024.

واعتبارًا من 15 يوليو 2024، لن يتمكن العملاء من بدء محادثات دردشة جديدة مع نشاطك التجاري من جوجل. سيتم إخطار العملاء المشاركين في محادثات الدردشة الحالية بشأن الإلغاء التدريجي للميزة.

وفي 31 يوليو 2024، ستتم إزالة ميزة الدردشة من الملف التجاري على جوجل. لن تتلقى رسائل دردشة جديدة.

لا يزال بإمكان العملاء العثور على نشاطك التجاري والتواصل معه من خلال بحث جوجل وخرائط جوجل.

تنصح جوجل بإضافة رقم هاتف إلى بطاقات البيانات أو استخدام الحجز مع جوجل. من المهم ملاحظة أن “الرسائل التجارية” تختلف عن “الرسائل التجارية RCS”.

من المفترض أن تقوم جوجل بتعزيز هذه التجربة الأكثر ثراءً. على سبيل المثال، يمكنك تسجيل الوصول والحصول على بطاقة الصعود إلى الطائرة عند الدردشة مع شركة طيران باستخدام تطبيق رسائل جوجل.

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