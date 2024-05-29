تكنولوجيا: تطبيق Find My Device على أندرويد قد يضيف قريبًا إمكانية فتح القفل البيومتري

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قد يحصل تطبيق Find My Device الخاص بنظام أندرويد قريبًا على تحديث كبير، حيث يقوم بإعداد الدعم لإلغاء القفل البيومتري.

لفترة طويلة، كان الهدف من تطبيق Find My Device على اندرويد هو تحديد موقع هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي المفقود أو جهاز أندرويد الخاص بشخص آخر.

وعلى هذا النحو، لم يتم استخدامه كثيرًا، وكان من المنطقي أيضًا أن يتم قفله أكثر من معظم التطبيقات الأخرى.

افتراضيًا، يطلب منك التطبيق إدخال حساب جوجل الخاص بك عندما تفتحه، أو تتركه مفتوحًا.

وكما رصد موقع Android Authority، قد يسمح التحديث الجديد للتطبيق للمستخدمين بقفل التطبيق خلف إلغاء القفل البيومتري، مما يسهل الوصول إليه مع الحفاظ على أمانه.

تم تمكين التغيير يدويًا في التطبيق، على الرغم من أنه من غير الواضح ما هو إصدار التطبيق الذي تم استخدامه.

لم تقم جوجل بتحديث تطبيق Find My Device منذ أوائل شهر أبريل، لذلك على الأقل من الغريب بعض الشيء أن يظهر هذا الآن فقط.

ومع ذلك، يبدو من المحتمل أن التغيير تم تسليمه عبر خدمات Google Play، حيث يوضح نفس التقرير أيضًا أن جوجل تحرز تقدمًا في قائمة “القفل عن بعد” الجديدة.

تم الإعلان عن ذلك في مؤتمر Google I/O وسيتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام.

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