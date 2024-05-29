تكنولوجيا: رصد هاتف Razr 50 القابل للطي في قاعدة بيانات Geekbench

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر التسريبات في تسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف موتورولا القابلة للطي، ولقد رصد هاتف Razr 50 اليوم في قاعدة بيانات Geekbench إستعداداً للإعلان المرتقب.

تنافس موتورولا قريباً من جديد في سوق الهواتف القابلة للطي بتصميم صدفي باثنان من الإصدارات الجديدة التي تتضمن Razr 50 وRazr 50 Ultra.

ولقد أعتمد الهاتفين بالفعل في عدد من الجهات خلال الفترة الأخيرة، واليوم يظهر هاتف Razr 50 من جديد في منصة Geekbench التي أوضحت بعض التفاصيل الجديدة حول هذا الإصدار.

وتكشف التفاصيل الجديدة على أن الهاتف يأتي بمعالج يتضمن 4 من الأنوية بسرعة 2.5 GHz، و4 من الأنوية بسرعة 2.0 GHz، لذا من المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بمعالج Dimensity 7300X الذي تكشف عنه Mediatek بشكل رسمي قريباً.

أيضاً يظهر الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، ونظام تشغيل Android 14، ولقد سجل هاتف Motorola Razr 50 في قاعدة بيانات Geekbench 6.3 عدد 2751 نقطة في إختبارات الأنوية المتعددة، و1033 نقطة في إختبارات الأنوية الأحادية.

وتقترب نتائج الآداء مع نتائج إختبارات معالج Snapdragon 6 Gen 1 من كوالكوم والذي يرتكز على دقة تصنيع 4 نانومتر.

يذكر أن التسريبات السابقة أكدت على أن هاتف Razr 50 يضم شاشة في الغطاء الخارجي بحجم 3.6 إنش، التي قدمت في إصدار Razr 40 Ultra، ومن المقرر أن يأتي الإصدار الجديد بتصميم أنحف مع بطارية بقدرة 3950 mAh.

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