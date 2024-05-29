شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تخطط لطرح Copilot فى مساعد الدردشة فى Excel الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت مايكروسوفت ميزة جديدة إلى خطة Microsoft 365 الخاصة بها، مما أدى إلى تحسين القدرات المتوفرة بالفعل لبرنامج مايكروسوفت Copilot في Excel، حيث سيسمح هذا التحديث للمستخدمين بتلقي المزيد من إجابات المحادثة لمختلف الأسئلة والمطالبات المتعلقة ببرنامج Excel.

ويمكن لبرنامج Copilot مساعدة المستخدمين في إكمال المهام من خلال توفير خطوات مفيدة، بما في ذلك الصيغ التي يمكن نسخها واستخدامها، ويمكنه أيضًا شرح أخطاء الصيغة وتقديم صيغ مصححة بالإضافة إلى إرشادات إضافية.

فيما يلي تفاصيل لما يمكن فعله بهذه الوظيفة:

- سوف يفهم برنامج Copilot أسئلتك وطلباتك بطريقة أكثر طبيعية، مما يسهل عليك الحصول على المساعدة التي تحتاجها.

- سيكون برنامج Copilot قادرًا على الإجابة على مجموعة واسعة من الأسئلة المتعلقة ببرنامج Excel، وليس فقط مهام محددة.

- وسوف توفر تعليمات واضحة، بما في ذلك الصيغ ذات الصلة.

- عالقة مع وجود خطأ؟ سوف يقوم Copilot بشرح المشكلة واقتراح الصيغ المصححة مع إرشادات إضافية.

تأتي هذه الأخبار بعد أن أعلنت مايكروسوفت أنها تقدم وظائف REGEX جديدة في مايكروسوفت Excel، وهذه الوظائف حاليًا في مرحلة الاختبار التجريبي وتوفر تحكمًا أكبر في البحث عن أنماط النص واستخراجها واستبدالها.

REGEXTEST يتحقق مما إذا كان النص يحتوي على نمط (صواب/خطأ)،

يقوم REGEXEXTRACT باسترداد النص المطابق (خيارات مختلفة)، و

REGEXREPLACE يستبدل الأنماط بنص جديد.

ستتوفر ميزة Copilot الجديدة هذه عبر جميع الأنظمة الأساسية، بما في ذلك Mac وiOS وسطح المكتب والويب، للمثيلات السحابية القياسية العالمية متعددة المستأجرين، وسيبدأ الطرح في يونيو 2024.