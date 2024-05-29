شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لعبة الواقع الافتراضى "Demeo" متاحة الآن لـ Apple Vision Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوفر لعبة الواقع الافتراضي "Demeo" الآن على جهاز Vision Pro، وهذه اللعبة هي مغامرة تعاونية عبر الأنظمة الأساسية لما يصل إلى أربعة لاعبين تعيد إنشاء كل السحر والصداقة الحميمة للتجمع حول سطح الطاولة مع الأصدقاء لخوض معركة ضد قوى الشر.

ووفقا لما ذكره موقع " 9to5mac"، هناك أربعة أبطال متاحين، لكل منهم قدرات مختلفة، فهو يمزج بين الواقع المعزز والافتراضى، مما يخلق طريقة لعب فريدة حيث يمكن للاعبين أن يشعروا وكأنهم جزء من اللعبة.



تم إصدار Demeo في الأصل لـ Oculus Quest في عام 2021 ثم تم نقله إلى PlayStation 5 وPlayStation VR 2 في عام 2023، ويمكن لمالكي Apple Vision Pro الآن أيضًا تجربة اللعبة.



قال تومي بالم، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة solution Games: “يسعدنا أن نقدم لعبة Demeo الكاملة إلى Apple Vision Pro، وقد قمنا بتحسين العنوان لتتبع اليد والعين القوي للجهاز من أجل لعب جيد”.



يمكن للاعبين الاختيار بين وضعين مختلفين، ويفتح أحدهم اللعبة في نافذة ثنائية الأبعاد، حتى تتمكن من اللعب مع أصدقائك والقيام بمهام متعددة.

هناك أيضًا وضع غامر تمامًا يستفيد من إمكانات الواقع الافتراضي الخاصة بـ Vision Pro.



ويعمل Demeo مع التتبع اليدوي وأجهزة التحكم في الألعاب، حتى يتمكن اللاعبون من اختيار ما يناسبهم بشكل أفضل.