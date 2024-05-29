تكنولوجيا: صور مسربة لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold6 تكشف عن إطارات فائقة النحافة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ينطلق حدث Unpacked القادم لشركة سامسونج في شهر يوليو لكشف النقاب عن جيل جديد من الهواتف القابلة للطي، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة عن تصميم فائق النحافة لإطارات هاتف Galaxy Z Fold6 المرتقب.

تعود التسريبات من جديد لتسليط الأضواء على الجيل القادم من هواتف سامسونج القابلة للطي، ولقد أكدت التسريبات الجديدة التي جاءت من “Ice Universe” أن سامسونج ستقدم هاتف Galaxy Z Fold6 فقط في حدث الشركة القادم.

كما أوضحت التسريبات المصورة الجديدة أن هاتف Galaxy Z Fold6 يأتي بإطارات نحيفة جداً في محيط شاشة الغطاء الخارجي والتي تتميز بحجم 6.3 إنش وأبعاد 22:9.

ومن المقرر أن يدعم التصميم المميز بإتساع أكبر في شاشة الغطاء الخارجي المستخدم في تنفيذ إجراءات أو الكتابة على الشاشة بسلاسة أكبر.

أيضاً من المقرر أن تدعم سامسونج هاتف Z Fold6 برقاقة معالج Snapdragon 8 Gen 3، كما يتميز هذا الإصدار بتجعد أقل في الشاشة الرئيسية مقارنة بالإصدار السابق وذلك بفضل زجاج (UTG) المميز بسماكة أعلى في هذا الإصدار.

من جانب أخر يضم الهاتف نفس إعدادات الكاميرة المقدمة في هاتف Z Fold5 والتي تشمل مستشعر ISOCELL GN3 رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، مع مستشعر telephoto بدقة 10 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع بدقة 12 ميجا بيكسل.

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