شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع الإقبال على هواتف جوجل هل يسبب أزمة مع إطلاق Google Pixel 9؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم تتمتع هواتف Pixel من جوجل أبدًا بالمشاركة الذهنية أو الحصة السوقية التي يتمتع بها المنافسون مثل أبل على سبيل المثال وغيرها من الشركات، ولكنها كانت دائمًا خيارًا ثالثًا قويًا في سوق هواتف Android.

وقد يتم ضبط ذلك على التغيير بالنسبة إلى Google Pixel 9 ، ويُظهر تقرير حديث صادر عن Stocklytics أن 57% من مالكي هواتف Pixel مستعدون للتبديل إلى علامة تجارية أخرى عند الترقية، ويقول 25% فقط من مالكي هواتف Pixel أنه من غير المرجح أن يقوموا بالتبديل من تشكيلة Pixel.

وشمل الاستطلاع 10000 من أصحاب الهواتف الذكية في الولايات المتحدة، ويجب أن تدق النتائج أجراس الإنذار لجوجل، وعلى النقيض من هذه الإحصائيات الكئيبة، قال 34% فقط من مالكي إحدى الشركات الأخرى إنهم يرغبون في تبديل الأجهزة، بينما قال 44% إنهم من غير المرجح أن يفعلوا ذلك، وهذا مشابه أيضا

للأرقام الخاصة بمالكي iPhone، حيث قال 34% أنه من المحتمل أن يقوموا بالتبديل، بينما قال 50% أنه من غير المرجح أن يفعلوا ذلك.

وزاد من صعوبة الامر ، كشف تقرير صادر عن شركة Counterpoint Research (عبر PhoneArena ) أن حصة Google في سوق الهواتف الذكية في الولايات المتحدة كانت أقل حتى من حصة 2٪ في أوائل عام 2023، ولم يتم تحديد النسبة المئوية، ولكن 2٪ منخفضة جدًا بالفعل لذلك لن نتفاجأ إذا كانت أقل من نسبة مئوية في هذه المرحلة.

وبطبيعة الحال، تعد هذه أخبارًا سيئة لشركة Google قبل إطلاق هاتف Pixel 9 المحتمل في أكتوبر، ونتوقع ما يصل إلى ثلاثة نماذج Pixel 9 وPixel 9 Pro وPixel Pro XL وكان هناك بالفعل الكثير من التسريبات حول التصميم ومعالج Tensor G4 الجديد الذي تم تصنيعه بتقنية 4 نانومتر.

و من المتوقع أن يحتوي على عدد كبير من ميزات الذكاء الاصطناعي مع Gemini Nano ومساعد الذكاء الاصطناعي الجديد، ولا شك أن شركة Google استثمرت بكثافة في هاتف Pixel 9، وستحتاج إلى استثمار المزيد في التسويق.