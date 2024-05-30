شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يغزو Microsoft Copilot تطبيقات الدردشة المفضلة لديك.. اعرف إزاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تضع شركة مايكروسوفت برنامج Copilot في أي مكان تقريبًا، وهو الآن متاح على Telegram كروبوت يعد جزءًا من مشروعها "مساعد الطيار للتواصل الاجتماعي".

وتشير أحدث تقارير Windows إلى أنه لاستخدام الروبوت، ستحتاج إلى تأكيد رقم هاتفك عن طريق إرسال جهة الاتصال الخاصة بك في الدردشة، و تعمل الشركة على توسيع تكامل الذكاء الاصطناعي الخاص بها في أحد تطبيقات المراسلة الأكثر شيوعًا، لكن الأمر قد لا ينتهي عند هذا الحد.

وتدعي Microsoft أنها لن تحفظ رقم هاتفك لأي شيء آخر غير التحقق، ولكن هذا ضروري لأن الخدمة غير متاحة حاليًا لأي شخص في الاتحاد الأوروبي، على الأقل في الوقت الحالي، إذا حاول أي شخص في الاتحاد الأوروبي الوصول إليه، فسيتم حظره.

ولضمان تجربة آمنة، نطلب التحقق السريع لمرة واحدة من رقم هاتفك المحمول المرتبط بحساب Telegram الخاص بك"، وتقول Microsoft في رسالة تراها عند بدء استخدام الروبوت "نحن لا نخزن رقمك .

ويمكنك استخدام الروبوت مجانًا، ويبدو أن التكامل الاجتماعي لـ Copilot قد لا يتوقف مع Telegram نظرًا لأن المشروع يدعي أنه سيجلبه إلى تطبيقات المراسلة الأخرى مثل WhatsApp.

وحتى الآن، لا توجد معلومات حول كيفية جعله جزءًا من واتساب ، لكننا سنبقيك على اطلاع عندما تتوفر المزيد من المعلومات، وسيتعين علينا أن ننتظر ونرى ما إذا كان Copilot يصل إلى WhatsApp وما إذا كان بإمكانك الوصول إليه عندما تريد، كما هو الحال في تليجرام ، أو ما إذا كان سيظهر عندما يعتقد أنك في حاجة إليه.

ويمكنك العثور على روبوت Microsoft Copilot عن طريق كتابة @CopilotOfficialBot في شريط البحث، ولكن كن حذرًا عند الاختيار من نتائج البحث نظرًا لأن الروبوتات الأخرى تحاكي شعار Copilot، و تأكد من أن الخيار الذي حددته يحمل شارة التحقق،و يمكنك استخدام ثلاثة أوامر مع الروبوت: /restart (إعادة تشغيل الدردشة)، و/share (مشاركة الروبوت مع الأصدقاء)، و/ideas (يوضح لك كيفية استخدام الروبوت).



ولدى Copilot bot حد يومي يبلغ 30 رسالة يوميًا، ويعتمد على نماذج GPT-4 وGPT-3.5 ونماذج Microsoft الداخلية، و حتى الآن، يعد التبديل بين النماذج الدقيقة والإبداعية والمتوازنة أمرًا مستحيلًا، وقد كان Copilot في أذهان الجميع من خلال إعلانات Microsoft المختلفة حول هذا الموضوع في مؤتمر Build Developer السنوي هذا العام.