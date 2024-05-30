شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: آبل تؤكد موعد مؤتمرها للمطورين.. إليك كيفية المشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة آبل العملاقة موعد مؤتمرها السنوي للمطورين (WWDC) في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، والتي كانت قد أعلنت عنه في مارس الماضي، كذلك أعلنت عن الأحداث اللاحقة وسط ترقب عشاق آبل. إليك ما يمكن توقعه من مؤتمر Apple WWDC 2024 وكيفية البث المباشر.

وقت الحدث الرئيسي لمؤتمر WWDC 2024

سيبدأ الحدث الرئيسي في الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي (10:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة) في آبل بارك في كاليفورنيا، كما سيتم بثه مباشرة عالميًا عبر قناة الشركة على يوتيوب وموقع آبل الإلكتروني وتطبيق آبل للمطورين كذلك Apple TV.

على عكس حدث iPad "Let Loose" الذي تم عقده مؤخرًا، والذي تم عقده في وقت مبكر من الصباح للأشخاص في أمريكا الشمالية، سيكون هذا الحدث خلال ساعات العمل المعتادة.

منصات حالة الاتحاد

بعد الحدث الرئيسي، ستبدأ حالة الاتحاد الخاصة بالمنصات في الساعة 1 ظهرًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي (1:30 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء)، مما سيسمح للمطورين بالتعرف على أحدث التطورات عبر iOS وiPadOS وmacOS وtvOS وvisionOS وwatchOS .

يمكن أيضًا بث حالة المنصات الخاصة بالاتحاد مباشرةً على تطبيق وموقع آبل للمطورين، علاوة على ذلك سيكون التشغيل متاحًا بعد انتهاء البث على تطبيق Apple Developer وموقع الويب وقناة يوتيوب.

WWDC 2024 جداول أخر

سيكون هناك أكثر من 100 جلسة تقنية على مدار الأسبوع، حيث يمكن للمطورين الحصول على فرصة للاستماع إلى مهندسي آبل ومصمميها وغيرهم من الخبراء للتعمق أكثر في أحدث التقنيات وأطر العمل، كما ستكون الجلسات متاحة على تطبيق Apple Developer وموقع الويب وقناة يوتيوب.

سيكرم تحدي Apple Swift للطلاب هذا العام 50 فائزًا وستتاح لهم فرصة زيارة آبل بارك للاستمتاع بتجربة مدتها ثلاثة أيام، وسيعلن عملاق التكنولوجيا أيضًا عن الفائزين بجوائز Apple Design Awards السنوية في وقت لاحق اليوم عبر موقع Apple Developer وتطبيق Apple Developer.

ومن المتوقع أن تعلن شركة آبل في مؤتمر WWDC 2024 عن آخر تحديثات برامجها، حيث سيكون أبرز ما في هذا الحدث هو الذكاء الاصطناعي التوليدي (AI).