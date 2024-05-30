شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن الرموز التعبيرية المدعومة بالذكاء الاصطناعى من أبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد مارك جورمان من بلومبرج أن الرموز التعبيرية التي ينشئها الذكاء الاصطناعي ستكون من بين الميزات الجديدة التي ستعرضها أبل في مؤتمر WWDC الشهر المقبل، حيث إن مكتبة الرموز التعبيرية الحالية لم تكن ساحقة بما فيه الكفاية، وكتب جورمان أن الشركة "تعمل على تطوير برامج يمكنها إنشاء رموز تعبيرية مخصصة بسرعة، بناءً على ما يرسله المستخدمون من رسائل نصية".

ويقال أيضًا أن شركة آبل تعمل على ذلك حتى يكون لدى مستخدمي iPhone المزيد من خيارات التخصيص لتطبيقاتهم وشاشتهم الرئيسية، مثل القدرة على تغيير لون أيقونات التطبيقات وترتيب الأشياء بحرية أكبر، بدلاً من أن يكونوا مقيدين فى تخطيط الشبكة، وسيكون هذا الأخير على وجه الخصوص تغييرًا كبيرًا جدًا لشركة Apple، ولكنه بالتأكيد مرحب به لأي مستخدم كان متشوقًا ليصبح أكثر إبداعًا في تصميمات شاشته الرئيسية.

وكان هناك الكثير من الحديث عن خطط الذكاء الاصطناعي لشركة Apple في الفترة التي سبقت مؤتمر المطورين السنوي، والذي يبدأ في 10 يونيو، ولكن بدلاً من ظهور أي شيء مبهرج للغاية في هذه المرحلة، يقترح جورمان أن شركة Apple ستلتزم بالتطبيقات العملية لهذه التكنولوجيا.

ومن المتوقع أن تعلن شركة Apple عن شراكة مع OpenAI، ووفقًا لجورمان، قد تعطي دفعة للذكاء الاصطناعي لأشياء مثل عمليات البحث في Safari، وSiri، وتنقيح الصور، ونسخ المذكرات الصوتية، وقد تقدم الشركة أيضًا ملخصات ذكية للإشعارات وصفحات الويب والمزيد.