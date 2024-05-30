شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق؟.. تعرف على أبرز الاختلافات بين هاتف iPhone X و iPhone 8 Plus والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في وقت سابق من شهر سبتمبر 2018 أعلنت شركة آبل رسميا هاتفها الذكي الجديد ايفون Xs، وهو الهاتف الذي يأتي بنفس تصميم الإصدار السابق ايفون X، ويتميز كل من ايفون Xs وايفون X بتصميم تشغل فيه الشاشة معظم الجهة الأمامية، هذا بالإضافة إلى دعم ميزة بصمة الوجه ودعم الشحن اللاسلكي، وإليك مقارنة بين أبرز الاختلافات بين iPhone X و هاتف iPhone 8 Plus:

هاتف iPhone X

الشاشة: شاشة 5.8 بوصة.

نوع الشاشة: شاشة OLED.

دقة الشاشة: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: معالج A11 Bionic.

الذاكرة الداخلية: 500GB.

نظام التشغيل:iOS (15.x) .

البطارية: بقوة 2716 mAh.

الكاميرا الخلفية: ثنائية 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: 7ميجابكسل.

هاتف iPhone 8 Plus

نظام التشغيل: iOS 11.

مساحة الشاشة: شاشة 5.5 بوصة.

دقة الشاشة: 1080 × 1920 ميجا بيكسل.

الكاميرا الخلفية: 12 ميجا بيكسل مزدوجة.

الكاميرا الأمامية: 7 ميجا بيكسل.

المعالج: Apple A11 Bionic.

الرامات: 3 جيجا بايت.

الذاكرة الداخلية: 64 جيجا بايت.

البطارية: 2691 mAh.