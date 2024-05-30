شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تحتاج معرفته عن لعبة Doom :The Dark Ages المنتظرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتم الكشف عن اللعبة التالية في سلسلة Doom من ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول في معرض Xbox Games Showcase الشهر المقبل، حيث يُعتقد أن عنوان اللعبة هو Doom: The Dark Ages ويمكن أن تدور أحداثها في عالم مستوحى من العصور الوسطى.

ومن المقرر أن يقام حدث Xbox Games Showcase في 9 يونيو، حيث ستكشف مايكروسوفت عن قائمتها القادمة من ألعاب الطرف الأول، جنبًا إلى جنب مع تشكيلة الطرف الثالث، وقد تم بالفعل تأكيد حصول Call of Duty التالية على عرض تقديمي عميق مخصص بعد العرض مباشرة.

وفقًا لتقرير من Insider Gaming، ستصدر Id Software إعلانًا عن لعبة Doom التالية في Xbox Games Showcase الشهر المقبل، وبحسب ما ورد كانت اللعبة قيد التطوير لمدة أربع سنوات على الأقل تحت الاسم الرمزي "Year Zero".

ومع ذلك، قال التقرير أن Doom: The Dark Ages من المحتمل أن يكون العنوان النهائي للعبة، ويُعتقد أن Doom: The Dark Ages تدور أحداثها فى عالم مستوحى من العصور الوسطى، ولم تتوفر بعد أي تفاصيل أخرى حول اللعبة.

ومن المقرر أن يقام حدث Xbox Games Showcase في 9 يونيو، إلى جانب التحديثات على العناوين التي تم الكشف عنها بالفعل مثل Avowed وIndian Jones وGreat Circle، يقال إن العرض يمكن أن يكشف عن الدفعة التالية في امتياز Gears of Wars.

بالإضافة إلى ذلك، أكدت مايكروسوفت وActivision أن العرض التقديمي المباشر الذي يلي عرض Xbox مباشرة سيكون مخصصًا للعبة Call of Duty التالية، والتي تم تأكيد أنها Black Ops 6، وسيحتوي Xbox Games Showcase على تشكيلة قادمة من الألعاب من Activision وBlizzard وBethesda و Xbox Game Studios، بالإضافة إلى عناوين الجهات الخارجية على Xbox.