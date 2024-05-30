شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكاميرا الأفضل لتجربة Siri المعززة بـ AI.. كل ما نتوقعه فى سلسلة iPhone 16 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهينا تقريبًا من شهر مايو 2024، ومع اقترابنا من شهر سبتمبر، تزداد حدة الضجة المحيطة بـ iPhone 16، حيث أعلنت شركة أبل بالفعل عن الجيل الجديد من أجهزة MacBook Air وiPad، وستكشف النقاب عن نظام التشغيل iOS 18 في يونيو.

لذا، فإن الشيء الكبير التالي سيكون الجيل الجديد من iPhone، أي سلسلة iPhone 16، ومن المتوقع إطلاق iPhone 16 في سبتمبر، ومن المتوقع أن يقدم العديد من التغييرات في التصميم إلى جانب قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة.

ألمح مارك جورمان من بلومبرج، في أحدث نشرة إخبارية له عن Power On، إلى أن ميزات الذكاء الاصطناعي هذه ستكون مدفوعة بنموذج لغة كبير متطور على الجهاز طورته شركة أبل، وعلى الرغم من أن شركة أبل لم تؤكد هذه التفاصيل رسميًا، إلا أنها توفر معاينة مثيرة للاهتمام لما قد يقدمه iPhone 16.

دعونا نلقي نظرة تفصيلية على كل ما نتوقعه مع هاتف أبل الذكي القادم:

آيفون 16 مع زر الالتقاط

ستقدم تشكيلة iPhone 16 القادمة، والتي من المقرر أن تشمل iPhone 16 وiPhone 16 Plus وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، زر الالتقاط المبتكر، ووفقا لموقع MacRumors، ستوفر هذه الميزة للمستخدمين طريقة جديدة وفعالة لالتقاط الصور.

تم وضع زر الالتقاط على الجانب الأيمن من الهاتف، ليحل محل هوائي mmWave 5G، للضغط للداخل والخارج، وعلى الرغم من الشائعات السابقة عن تصميم سعوي، تؤكد التقارير الأخيرة أنه سيكون ميكانيكيًا ولكنه حساس للمس.

يمكن للمستخدمين التمرير إلى اليسار واليمين على سطح الزر للتكبير والتصغير، والضغط برفق للتركيز، والضغط بقوة لالتقاط صورة، مما يوفر تجربة كاميرا أكثر دقة وسهولة في الاستخدام.

زر التشغيل

يقال أيضًا أن iPhone 16 سيرث زر الإجراء من طرازات iPhone 15 Pro، ليحل محل مفتاح كتم الصوت التقليدي، ويمكن تخصيص هذا الزر متعدد الوظائف لأداء مهام مختلفة مثل تشغيل المصباح وتشغيل الكاميرا وتنشيط الاختصارات وتبديل الوضع الصامت.

وسيكمل زر الالتقاط الجديد هذا من خلال توفير وظائف مخصصة للتصوير الفوتوغرافي والفيديو، مما يسلط الضوء على تركيز أبل على تعزيز تفاعل المستخدم مع إمكانيات كاميرا الجهاز.

شاشات أكبر وكاميرا جديدة

ومن المتوقع أيضًا حدوث تغييرات كبيرة في التصميم لسلسلة iPhone 16، وتشير التقارير إلى أن طرازات iPhone 16 Pro ستحتوي على شاشات أكبر، مع زيادة حجم Pro من 6.1 بوصة إلى 6.3 بوصة وPro Max من 6.7 بوصة إلى 6.9 بوصة.

تكون ترقيات الحجم هذه حصرية لنماذج Pro، بينما سيحتفظ iPhone 16 و16 Plus القياسي بأبعاد أسلافهما.

ستكون عملية إعادة التصميم الملحوظة الأخرى هي نتوء الكاميرا المحاذاة رأسيًا في النماذج القياسية، والتي من المتوقع أن تسهل تسجيل الفيديو المكاني لـ Vision Pro، وسيحل هذا التصميم الجديد للكاميرا محل الترتيب القطري السابق، مما قد يؤدي إلى تعزيز الجمالية البصرية ووظائف الأجهزة.

عدسات وتخطيطات أفضل

يشاع أن طرازات iPhone 16 Pro تتميز بعدسة محسنة فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، مما يعزز التصوير الفوتوغرافي في الإضاءة المنخفضة، وقد يتلقى كلا الطرازين Pro أيضًا عدسة تليفوتوغرافي 5x، والتي كانت حصرية سابقًا لـ Pro Max الأكبر حجمًا.

ويقال إن تخطيط الكاميرا الجديد في نماذج iPhone 16 القياسية، بترتيبها الرأسي، مصمم لدعم تسجيل الفيديو المكاني، مما يجعله تحديثًا مهمًا لعشاق الفيديو، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يشتمل iPhone 16 Pro Max على كاميرا بيريسكوب "super telephoto"، مما يزيد بشكل كبير من قدرات التكبير البصري ويضع معيارًا جديدًا للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف المحمول.

رقائق السلسلة A والمزيد من ذاكرة الوصول العشوائي

ستظهر تشكيلة iPhone 16 لأول مرة مع شرائح A-series الجديدة، المُصنّعة على أحدث عقدة N3E بدقة 3 نانومتر، مما يَعِد بتحسين الكفاءة والأداء، وفي حين أن التفاصيل المحددة حول هذه التحسينات لا تزال طي الكتمان، فمن المتوقع أن يتميز iPhone 16 وiPhone 16 Pro بإصدارات مختلفة من الرقائق، ومن المحتمل أن تحصل طرازات Pro على متغير أكثر قوة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشهد طرازات iPhone 16 القياسية ترقية ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) من 6 جيجابايت إلى 8 جيجابايت، بما يتماشى مع طرازات Pro ويعزز تعدد المهام والأداء العام.

تحسين تكنولوجيا العرض

ومن المتوقع أيضًا أن تتميز سلسلة iPhone 16 بشاشات OLED مع تقنية مجموعة العدسات الدقيقة (MLA)، التي تعمل على تحسين السطوع وتقليل استهلاك الطاقة. تستخدم هذه التقنية مليارات العدسات الصغيرة الموجودة داخل اللوحة لتعزيز انعكاس الضوء، وتعزيز السطوع المدرك دون زيادة استخدام الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، قد تشتمل الشاشة على تقنية هيكل تقليل الحدود (BRS)، مما يسمح بحواف أقل حجمًا وتجربة مشاهدة غامرة أكثر، ويبقى أن نرى ما إذا كانت هذه التطورات ستكون حصرية لنماذج Pro أو متاحة عبر المجموعة بأكملها.

ترقية الاتصال وخيار الشحن

ومن المتوقع أيضًا أن يجلب الجيل الجديد من ايفون تحسينات كبيرة في الاتصال، ويمكن أن تشتمل طرازات iPhone 16 Pro على مودم Snapdragon X75 من Qualcomm، مما يوفر اتصال 5G أسرع وأكثر كفاءة.

ويدعم هذا المودم معايير "5G Advanced"، مما يعزز السرعة والموثوقية، وعلاوة على ذلك، قد تعتمد طرازات iPhone 16 Pro تقنية WiFi 7، مما يوفر سرعات أعلى بشكل ملحوظ وزمن وصول أقل، ويمكن أن تشهد قدرات الشحن أيضًا ترقية، مع وجود شائعات تشير إلى اعتماد تقنية البطاريات المكدسة لزيادة السعة وطول العمر، إلى جانب الشحن السلكي الأسرع بقدرة 40 واط والشحن اللاسلكي MagSafe بقدرة 20 واط.

قوة الذكاء الاصطناعي مع iOS 18

ستقدم أبل نظام التشغيل iOS 18 الشهر المقبل، لكنها ستظهر لأول مرة مع الجيل الجديد من iPhone 16، ووفقًا لمارك جورمان، سيكون iOS 18 أكبر ترقية خططت لها أبل على الإطلاق لنظام التشغيل الخاص بها. يقال إن نظام التشغيل الجديد سيجلب ترقيات كبيرة للذكاء الاصطناعي لجهاز iPhone، إلى جانب ميزات جديدة مثل الشاشة الرئيسية المخصصة، وSiri المحسّن والأفضل، وما إلى ذلك.

إطلاق iPhone 16 والسعر المتوقع

من المتوقع أن يتم إطلاق سلسلة iPhone 16 في سبتمبر 2024، ويقال إن الإنتاج سيبدأ في وقت مبكر من يونيو، تاريخيًا، تبدأ شركة أبل الإنتاج الضخم في شهر يوليو، مما يجعلها بداية مبكرة عن المعتاد، وفي حين لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت شركة آبل ستقوم بتصنيع iPhone 16 في الهند مثل سابقاتها، فإن الإنتاج السابق في الهند لم يخفض الأسعار بشكل كبير بالنسبة للمستهلكين الهنود.

ونظرًا لتاريخ شركة أبل في الحفاظ على الأسعار أو زيادتها، فقد يشهد iPhone 16 وiPhone 16 Plus ارتفاعًا في الأسعار، وشهدت طرازات iPhone 15 Pro زيادات ملحوظة في الأسعار العام الماضي، وبينما قد لا تشهد طرازات iPhone 16 Pro قفزات كبيرة في الأسعار، فإن ارتفاع تكاليف الإنتاج قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار التجزئة في جميع المجالات.

بناءً على الاتجاهات الحالية وارتفاع تكاليف المكونات، قد يبدأ سعر iPhone 16 بأكثر من 799 دولارًا ، بينما يمكن أن يبدأ سعر iPhone 16 Pro Max بأكثر من 1199 دولارًا، تأخذ هذه التقديرات في الاعتبار التكاليف المتزايدة التي تواجهها شركة أبل، خاصة بالنسبة لمكونات الكاميرا الأكثر تكلفة.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن الأسعار الهندية لأجهزة iPhone أعلى بكثير منها في السوق الأمريكية، ستظهر تفاصيل أكثر دقة عن الأسعار وتفاصيل الميزات بالقرب من حدث الإطلاق أو عندما يتم إصدار الأجهزة الجديدة رسميًا في وقت لاحق من هذا العام.



