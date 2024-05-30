شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة جديدة فى واتساب لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعى بسرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعمل واتساب على ميزة جديدة لإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة، ويتم اختبار اختصار جديد ضمن ورقة مرفقات الدردشة لمساعدة المستخدمين على إنشاء هذه الصور بكفاءة، ويمكن لهذه الميزة القادمة استخدام Meta AI، وهو مساعد متقدم قادر على التفكير المعقد وتنفيذ التعليمات وتصور المفاهيم وحل المشكلات المعقدة، وفقًا لتقرير WA Beta Info.

في الوقت الحاضر، يمكن للمستخدمين إنشاء الصور مباشرة داخل دردشة Meta AI أو باستخدام أمر في الدردشات الجماعية، ومن المتوقع أن يعمل التحديث القادم على تبسيط هذه العملية عن طريق إضافة اختصار إلى ورقة مرفقات الدردشة، وبالتالي، لن يضطر المستخدمون إلى التبديل إلى دردشة Meta AI الخاصة بهم من أجل إنشاء الصور، يمكنهم القيام بذلك بمجرد الضغط على زر واحد.

ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن Meta AI لا يمكن الوصول إليه حاليًا إلا في بلدان معينة ولتحديد المستخدمين، وبالتالي، سيكون الاختصار الجديد متاحًا في البداية فقط لأولئك الذين لديهم إمكانية الوصول الحالية إلى Meta AI، مع خطط لإتاحته على نطاق أوسع في التحديثات المستقبلية.

يمكن أن يوفر إدخال هذا الاختصار العديد من المزايا للمستخدمين، من خلال تمكين المستخدمين من إنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي بسرعة من خلال مطالبة، فإنه يوفر الوقت والجهد، خاصة بالنسبة لأولئك الذين يستخدمون الصور بشكل متكرر في محادثاتهم.

الميزة قيد التطوير ومن المتوقع أن يتم طرحها للمستخدمين في المستقبل، على الرغم من أن WA Beta Info مصدر موثوق، يجب أن نتذكر أن واتساب لم يعلن رسميًا عن هذه الميزة.

في وقت سابق، أفيد أن واتساب كان يعمل أيضًا على ميزة للسماح للمستخدمين بإنشاء صور الملف الشخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقيل إن هذه المبادرة، وهي جزء من الإصدار التجريبي من واتساب لتحديث Android 2.24.11.17، وتم تصميمها لتوفر للمستخدمين طريقة أكثر تخصيصًا للتعبير عن أنفسهم، خاصة لأولئك الذين يجدون صعوبة في اختيار صورة الملف الشخصي المناسبة.