شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: القليل من الأشخاص يستخدمون ChatGPT وأدوات الذكاء الاصطناعى بانتظام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يبدو أنه يمر يوم دون أن تتصدر منتجات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل ChatGPT، الأخبار، لكن قلة من الأشخاص يستخدمون هذه الأدوات بشكل منتظم، حسبما تشير دراسة جديدة .

وجد الباحثون، فى الدراسة التى أجراها معهد رويترز وجامعة أكسفورد وشارك فيه 6000 مشارك من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا والدنمارك واليابان والأرجنتين، أن ChatGPT الخاص بـ OpenAI هو إلى حد بعيد أداة الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر استخدامًا على نطاق واسع وهو اثنان أو ثلاثة أكثر انتشارًا من المنتجات التالية الأكثر استخدامًا - Google Gemini وMicrosoft Copilot.

ولكن على الرغم من كل الضجيج المحيط بالذكاء الاصطناعي التوليدي على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، فإن 1% فقط ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون ChatGPT على أساس يومي في اليابان، و2% في فرنسا والمملكة المتحدة، و7% في الولايات المتحدة. 19% و30% من المشاركين لم يسمعوا حتى عن أي من أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي الأكثر شيوعًا، وبينما حاول العديد من الذين شملهم الاستطلاع استخدام منتج واحد على الأقل للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن أقلية صغيرة جدًا فقط تفعل ذلك، في الوقت الحالي يقوم المستخدمون العاديون بنشرها لمجموعة متنوعة من المهام .

ووجدت الدراسة أنه ليس من المستغرب أن الشباب هم أكثر عرضة لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية بانتظام ، وبجمع كل البيانات معًا، قال 56% ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا إنهم استخدموا ChatGPT مرة واحدة على الأقل، مقارنة بـ 16% فقط ممن تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أكثر.

وقال حوالي 24% إنهم استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية للحصول على المعلومات، بينما قال 28% إنهم استخدموها لإنشاء أنواع مختلفة من الوسائط، بما في ذلك النص والصوت والتعليمات البرمجية والصور والفيديو.

وخلص فريق البحث إلى أنه من الآن فصاعدا، "سيكون بعض الاستخدام مدفوعا من قبل الأشخاص الذين يبحثون عن أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقلة ويستخدمونها مثل ChatGPT، ولكن يبدو من المرجح أن الكثير منها سيكون مدفوعا بمزيج من التكيف المهني، من خلال المنتجات المستخدمة في مكان العمل، وإدخال عناصر أكثر إنتاجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في المنصات المستخدمة بالفعل على نطاق واسع في حياة الأشخاص الخاصة، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، كما هو موضح في الإعلانات الأخيرة عن تكامل أكبر بكثير للذكاء الاصطناعي التوليدي في بحث Google.

كما أشارت إلى أن الكثير من عامة الناس لا يزالون غير متأكدين "ما إذا كان الذكاء الاصطناعي التوليدي، في المحصلة النهائية، سيجعل حياتهم ومجتمعهم أفضل أم أسوأ"، وهي وجهة نظر وصفها بأنها مفهومة، "نظرًا لأن الكثيرين ليسوا على علم بأي من هذه المنتجات، والقليل منهم لديهم خبرة شخصية في استخدامها بشكل متكرر"، على الرغم من أنها أضافت أن الشباب وذوي المستويات الأعلى من التعليم الرسمي، والذين هم أيضًا أكثر عرضة لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، "هم بشكل عام أكثر إيجابية" بشأن التكنولوجيا سريعة التطور.