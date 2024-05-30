شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطلق من البحر صاروخا تجاريا يحمل أقمارا صناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الصين، اليوم الخميس، صاروخا من البحر إلى الفضاء، وذلك من المياه المحيطة بمقاطعة شاندونج شرقي البلاد؛ لترسل مجموعة مكونة من أربعة أقمار صناعية إلى المدار المخطط لها.

وأفادت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) بأن مركز تايوان لإطلاق الأقمار الصناعية تولى تنفيذ هذه المهمة البحرية، مشيرة إلى أن مركبة الإطلاق هي نسخة بحرية من الصاروخ التجاري "سيريس-1".

وأوضح مركز تايوان، أن هذه المهمة تعد الإطلاق الـ12 لسلسلة صواريخ "سيريس-1".