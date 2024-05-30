شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوروبول: اعتقال 4 أشخاص فى عملية برمجيات خبيثة عالمية واسعة النطاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وكالة إنفاذ القانون الأوروبية يوروبول اليوم الخميس، إنه تم القبض على أربعة أشخاص، وتم وقف أكثر من 100 خادم من الإنترنت عن العمل فى "أكبر عملية على الإطلاق" ضد البرامج الضارة العدوانية بشكل خاص التي تلعب دورًا رئيسيًا فى نشر برامج الفدية.

وذكر راديو فرنسا الدولى، أن وكالة إنفاذ القانون استهدفت عملية واسعة النطاق أُطلق عليها اسم "اند جيم"، وشاركت فيها عدة دول أوروبية والولايات المتحدة.

وأوضحت الوكالة أن البرنامج يستهدف بشكل خاص البنى التحتية لبرامج "مامبل بي" و"بيكابوت" و"سموك لودر" و"سيستم بي سي" و"ايسد اي دي" و"تريك بوت"حيث تم تصميم هذا النوع من البرامج الضارة ليكون بوابة لبرامج ضارة أخرى على النظام المستهدف.