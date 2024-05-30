شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: iOS 18 وiPadOS 18 وميزات الذكاء الاصطناعى.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة أبل حاليًا لمؤتمر WWDC 2024 للمطوين الذي طال انتظاره، وسيعقد المؤتمر في الفترة من 10 يونيو إلى 14 يونيو، ومن المقرر عقد الحدث الرئيسي يوم الاثنين 10 يونيو الساعة 10 صباحًا مثل كل عام، وستعرض أبل ترقيات البرامج الجديدة، بما في ذلك iOS 18 وiPadOS 18 وتحديثات watchOS ونظام macOS الجديد في الحدث الرئيسي، إلى جانب المزيد من الإعلانات في أيام أخرى من الحدث، وفقاً لموقع indiatoday.

آبل تستعد لإعلانات الذكاء الاصطناعي

يُنظر إلى شركة أبل على أنها متأخرة قليلاً في الإعلان عن التطورات الرئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، بينما يعمل منافسوها مثل جوجل بالفعل على تشغيل هواتفهم الذكية بميزات الذكاء الاصطناعي، ومع ذلك، في WWDC، من المتوقع أخيرًا أن تكشف شركة كوبرتينو العملاقة عن استراتيجية الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، مما يمثل دخولها إلى مساحة تنافسية تهيمن عليها أمثال جوجل ومايكروسوفت وOpenAI وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، سيركز نهج الذكاء الاصطناعي لشركة أبل على الميزات العملية للأجهزة بدلاً من العروض التوضيحية المبهرجة.

قد تتضمن إعلانات الذكاء الاصطناعي هذه ما يلي:

ميزة Smart Recap: ستقوم هذه الميزة الجديدة بتلخيص النصوص والإشعارات والوسائط الفائتة، مما يوفر للمستخدمين نظرة عامة موجزة عما فاتهم، إنه يردد صدى ميزة الاستدعاء من Microsoft، والتي تتتبع الأنشطة الأخيرة على الجهاز.

نسخ المذكرات الصوتية: يقال إن تطبيق Voice Memo سيحصل على نسخ مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يسهل على المستخدمين الرجوع إلى المحتوى المسجل.

بحث Spotlight المحسّن: ستعمل تحسينات الذكاء الاصطناعي على تحسين عمليات البحث في Spotlight على الجهاز وعمليات البحث على الإنترنت عبر Safari.

الرموز التعبيرية والصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي: قد تقدم أبل ميزات الذكاء الاصطناعي التي تولد الرموز التعبيرية وتنقيح الصور بناءً على سياق الرسائل النصية.

تحسين سيري: من المتوقع أن تكشف أبل عن سيري ذو صوت أكثر طبيعية، معزز بنماذج لغات كبيرة، ووظائف سيري أفضل على ساعة أبل.

يقترح جورمان أن ميزات الذكاء الاصطناعي من Apple ستعمل بشكل أساسي على الجهاز لأسباب تتعلق بالخصوصية، مع إلغاء تحميل المهام المعقدة إلى خوادم M2 Ultra و من المرجح أيضًا أن تستفيد أجهزة أبل الأقدم التي تم إصدارها خلال السنوات القليلة الماضية أكثر من هذه التحسينات.

شراكة أبل مع شركات الذكاء الاصطناعي

وفي طريقها نحو الذكاء الاصطناعي، تجري شركة أبل أيضًا محادثات مع OpenAI وجوجل وAnthropic لدمج برامج الدردشة الآلية الخاصة بهم في أنظمة التشغيل الخاصة بها، ومن المتوقع أن يكون ChatGPT من OpenAI أول من يتكامل بعمق مع النظام البيئي لشركة أبل، في حين أن المناقشات مع جوجل بشأن Gemini مستمرة.

الإعلان عن iOS 18 وiPadOS 18

تمامًا كما هو الحال في كل عام، ستصدر أبل أخيرًا الإصدار الجديد من ترقيات البرامج الخاصة بالأجهزة، وسيكون الكشف عن أنظمة iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS وwatchOS من بين أبرز أحداث مؤتمر WWDC 2024.

ومن المتوقع أن تقدم هذه التحديثات تحسينات كبيرة، بما في ذلك:

تخصيص الشاشة الرئيسية: خيارات إضافية لتخصيص الشاشة الرئيسية، مما يوفر للمستخدمين قدرًا أكبر من المرونة والتخصيص.

إصدار Siri الجديد: سيحتوي iOS 18 على إصدار محدث من Siri، مع الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لمزيد من التفاعلات الطبيعية وتحسين الوظائف.

ميزات GenAI: ستوفر ميزات GenAI المدمجة إمكانات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في طرازات iPhone 16 الجديدة، مما يعزز تجربة المستخدم.