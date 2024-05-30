تكنولوجيا: Fitbit تطلق ساعة الأطفال الذكية Fitbit Ace LTE بسعر 120 دولار تقريباً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت علامة Fitbit التجارية عن ساعة Fitbit Ace LTE الذكية المخصصة للأطفال، التي تنطلق بسعر 230 دولار تقريباً وتتوفر بدءاً من 5 من يونيو.

تقدم علامة Fitbit الفرعية لشركة جوجل ساعة الأطفال الذكية Fitbit Ace LTE بمميزات المكالمات الموثوقة، ومشاركة الموقع.

كما تنطلق ساعة Ace LTE بعدد من الألعاب التفاعلية ثلاثية الأبعاد، والتي ترتكز على اللمس والأصوات والتسارع للعمل، ومن المقرر أن تعمل الشركة على تحديث ألعاب Fitbit Arcade كل بضعة أشهر.

أيضاً من المقرر أن تعمل الساعة الذكية على إدراك نشاط الطفل في الألعاب المختلفة مثل القفز والألعاب أو الأنشطة الأخرى التي تظهر في “Noodle”، على أن تعمل الساعة الذكية على الإحتفال بتحقيق الطفل لهدفه في الألعاب.

ويرتكز عمل ساعة Fitbit Ace LTE الذكية على خوارزمية مطورة من فريق العمل في شركة جوجل، لقياس نشاط الطفل بشكل دقيق على مدار اليوم.

كما تعمل الساعة الذكية على حماية خصوصية الطفل من خلال عرض الموقع للوالدين فقط دون أن يتم إظهار الموقع للجميع، كما يتم حذف بيانات الموقع كل 24 ساعة، بينما يتم حذف بيانات نشاط المستخدم كل 35 يوم.

الساعة الذكية تأتي أيضاً مع شخصية “eejies” الذي يدعم التخصيص والتفاعل مع الطفل بشكل يومي، حيث يكون “eejies” أكثر سعادة مع تحقيق الطفل لهدفه بشكل يومي، كما يدعم تخصيص المظهر.

وتوفر جوجل 6 من سوارات المعصم لساعة Fitbit Ace LTE الذكية، كما تنطلق الساعة مع تطبيق Fitbit Ace للهاتف، الذي يقدم للآباء بيانات في الوقت الفعلي لموقع الطفل، أو إجراء المكالمات مع الطفل، أو تلقي الرسائل النصية أو الصوتية، مع دعم إضافة جهات إتصال موثوقة.

وتدعم Ace LTE مقاومة الماء عند عمق 50م، كما تضم بطارية بقدرة 328 mAh، وتستمر بعمر شحن أكثر من 16 ساعة، كما تدعم الشحن السريع من صفر إلى نسبة 100% خلال 70 دقيقة.

أيضاً تأتي الساعة الذكية بطبقة حماية من Corning Gorilla Glass 3، وتتميز بأبعاد 41.04 في 44.89 في 13.35مم، ووزن 28 جرام، وتتوفر Fitbit Ace LTE في Google Store وAmazon بسعر 230 دولار بدءاً من 5 من يونيو.

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