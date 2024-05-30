شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: على طريقة برايل.. كانون تبتكر تقنية فى طباعة الصور لمساعدة فاقدى البصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طورت شركة كانون العالمية فى مجال الكاميرات والطباعة، تقنية جديدة فى طباعة الصور لمساعدة الأشخاص فاقدى البصر فى التعرف على الصور عن طريق اللمس.



تقنية كانون

وقامت كانون بعرض تقنيتها خلال معرض جيتكس إفريقيا 2024 فى نسخته الثانية الذى انطلق أمس الأربعاء فى مدينة مراكش المغربية، حيث تقدم 130 دولة عروضعا حول أخر الابتكارات التكنولوجية.



وخلال المعرض قدمت الشركة من خلال الجناح الخاص بها تجربة حية للتقنية الجديدة حيث عرضت بعضا من المنور على أحد الأشخاص فاقدى البصر والذى استطاع التعرف على محتوى الصور من خلال اللمس.



وتعتمد التقنية الجديدة على طباعة الصور بطريقة بارزة مستوحاه من طريقة برايل فى الكتابة التى يستخدمها فاقدى البصر.



ويأتي معرض جيتكس أفريقيا، في نسخته الثانية، تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، ويتم تنظيم معرض جيتكس أفريقيا تحت إشراف وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية وتستضيفه وكالة التنمية الرقمية (ADD).







ويقام معرض “جيتكس أفريقيا 2024” في المغرب، لمدة ثلاثة أيام بمراكش، من 29 إلى 31 مايو الجاري، بانضمام أكثر من 20 شركة ناشئة من أكثر من 20 دولة إفريقية، بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.







ومن المقرر أن تشمل فعاليات المنتدى عدة مناقشات جماعية، وحوارات غير رسمية، مع خطب رئيسية حول مواضيع مثل “تحويل المناطق الريفية في أفريقيا: استكشاف إمكانيات القرى الذكية، وجهات نظر إقليمية حول أنظمة الحاضنات”، و”تمكين المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا”، و”الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات”، و”استثمارات رأس المال المخاطر والشركات لدفع الشركات الناشئة التكنولوجية في أفريقيا”.



