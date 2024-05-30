تكنولوجيا: سماعة Beats Solo Buds تتوفر للحجز المسبق في 18 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تبدأ شركة ابل في تلقي طلبات الحجز المسبق لسماعة Beats Solo Buds اللاسلكية في 18 من يونيو المقبل على أن تتوفر بسعر 80 دولار تقريباً.

كشفت ابل عن سماعة Beats Solo Buds اللاسلكية للمرة الأولى خلال شهر أبريل الماضي مع سماعة Beats Solo 4، إلا أن السماعة اللاسلكية لم تتوفر بشكل رسمي في الأسواق حتى الآن.

واليوم تؤكد ابل على بدء الحجز المسبق لسماعة Beats Solo Buds اللاسلكية في 18 من يونيو، بينما تتوفر السماعة في الأسواق في 20 من يونيو.

وتتميز سماعة Beats Solo Buds اللاسلكية بعمر شحن كبير يصل إلى 18 ساعة من الإستماع، مع بطارية بسعة كبيرة، ويمكن لميزة “Fast Fuel” أن تقدم عمر شحن ساعة واحدة بعد الشحن السريع لمدة 5 دقائق.

أيضاً تتوفر سماعة Beats Solo Buds بألوان الأسود الغير لامع، والرمادي والأرجواني وأيضاً اللون الأحمر الشفاف.

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