تكنولوجيا: Asus تؤكد موعد الإعلان عن ROG Ally X في بث على منصة اليوتيوب في 2 من يونيو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Asus لبث حدث على منصة اليوتيوب وTwitch للإعلان الرسمي عن جهاز الألعاب المحمول ROG Ally X.

تنافس Asus قريباً في الأسواق بإصدار جديد من أجهزة الألعاب المحمولة، ولقد أكدت على موعد الكشف عن ROG Ally X في 2 من شهر يونيو المقبل.

ولقد جاءت التفاصيل الجديدة في تغريدة نشرت على منصة X، مع صور تشويقية لجهاز الألعاب المرتقب، والذي يأتي بترقية في سعة التخزين إلى 1 تيرابايت في سعة M.2 2280 SSD كبديل لسعة 2230 SSD في الإصدار السابق التي تصل إلى 512 جيجا بايت.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق جهاز الألعاب ROG Ally X بسعة أكبر للبطارية لجلسات ألعاب أطول، مع منفذ USB C جديد يدعم إتصال جهاز الألعاب بسلاسة بملحقات الألعاب وGPU خارجية.

من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن Asus لن تجري تغيير على فئة وحجم الشاشة في هذا الإصدار مقارنة بالإصدار السابق، حيث يضم الإصدار الجديد شاشة LCD بحجم 7 إنش، والتي تدعم معدل تحديث 120Hz.

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