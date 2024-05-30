شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنية جديدة للرسم والتلوين بشكل افتراضى بدون ورق وألوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت إحدى شركات ألعاب الموبايل المشاركة فى معرض جيتكس إفريقيا 2024 تجربة جديدة لمحبي الرسم باستخدام نظارات الواقع الافتراضى، وجذب العرض الكثير من الزوار لمشاهدة هذة التقنية الجديدة.

وتقوم التقنية الجديدة على تقديم تجربة الرسم بشكل افتراضى خلال ارتداء نظارات الVR حيث ستتمكن من الحصول على شاة بها الألوان ويمكنك خلطها والرسم على الهواء والتقاط صور لأعمالك الفنية الافتراضية.

وعرض الطلاء الأول في العالم يتم باستخدام تتبع اليد المكاني باستخدام Apple Vision Pro.

ويأتي معرض جيتكس أفريقيا، في نسخته الثانية، تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، ويتم تنظيم معرض جيتكس أفريقيا تحت إشراف وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية وتستضيفه وكالة التنمية الرقمية (ADD).

ويقام معرض "جيتكس أفريقيا 2024" في المغرب، لمدة ثلاثة أيام بمراكش، من 29 إلى 31 مايو الجاري، بانضمام أكثر من 20 شركة ناشئة من أكثر من 20 دولة إفريقية، بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات المنتدى عدة مناقشات جماعية، وحوارات غير رسمية، مع خطب رئيسية حول مواضيع مثل “تحويل المناطق الريفية في أفريقيا: استكشاف إمكانيات القرى الذكية، وجهات نظر إقليمية حول أنظمة الحاضنات”، و”تمكين المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا”، و"الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات"، و"استثمارات رأس المال المخاطر والشركات لدفع الشركات الناشئة التكنولوجية في أفريقيا".



