شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كوريا الجنوبية تعمل على إرسال مركبة استكشاف فضائية إلى القمر بحلول عام 2032 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك-يول، اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية ستعمل على إرسال مركبة استكشاف فضائية إلى القمر بحلول عام 2032، وزرع علم كوريا الجنوبية الوطنى على سطح المريخ بحلول عام 2045.

وكشف "يون" خلال حفل افتتاح إدارة الفضاء الجوي الكورية "كاسا"، وهى وكالة الفضاء الجديدة في البلاد، في "ساتشيون"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية"يونهاب" ،عن خطة لاستثمار 100 تريليون وون (72.5 مليار دولار أمريكي) بحلول عام 2045، مبينا أن مركبة الفضاء ستهبط على سطح القمر في عام 2032، وسيتم زرع علم "تيغيوكغي" الوطني على سطح المريخ فى عام 2045».

وتعهد "يون" بزيادة الميزانية والاستثمار في صناعات الفضاء والجو لتعزيز قدرتها التنافسية، مشيرا إلى أنه سيتم توزيع الميزانية ذات الصلة إلى أكثر من 1.5 تريليون وون بحلول عام 2027، وجذب حوالى 100 تريليون وون من الاستثمارات بحلول عام 2045.