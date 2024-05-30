شكرا لقرائتكم خبر عن "الخميسي" يعلن إطلاق أول معسكر للألعاب الإلكترونية بأكاديمية طويق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - صرّح رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق الأستاذ فيصل الخميسي، ضمن حفل تخريج الدفعة الثالثة لأكاديمية مطوّري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق، عن إطلاق أول معسكر في مجال الألعاب الإلكترونية للذكور والإناث بمقر الأكاديمية.
وأعرب الأستاذ فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق، عن شكره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، على حرصه المستمر ودعمه اللامحدود في تمكين القدرات الوطنية في شتى المجالات التقنية.
يأتي الإعلان عن إطلاق المعسكر بعد مرور 3 سنوات من النجاحات المتتالية التي حققتها أكاديمية مطوّري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق، من خلال تمكين أكثر من 1,400 مطوّرة منذ إطلاق الأكاديمية في عام 2021م.
وأعرب الأستاذ فيصل الخميسي رئيس مجلس إدارة أكاديمية طويق، عن شكره لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله-، على حرصه المستمر ودعمه اللامحدود في تمكين القدرات الوطنية في شتى المجالات التقنية.
يأتي الإعلان عن إطلاق المعسكر بعد مرور 3 سنوات من النجاحات المتتالية التي حققتها أكاديمية مطوّري Apple بالشراكة مع أكاديمية طويق، من خلال تمكين أكثر من 1,400 مطوّرة منذ إطلاق الأكاديمية في عام 2021م.