تكنولوجيا: هواوي تطلق هاتف Enjoy 70s بقدرة بطارية 6000 mAh

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة هواوي اليوم عن هاتف Enjoy 70s من الفئة المتوسطة، والذي يأتي بقدرة بطارية 6000 mAh، ومستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل.

يتميز هاتف Enjoy 70s بشاشة IPS بحجم 6.75 إنش، والتي تأتي بميزة “always-on”، أيضاً تتميز الشاشة بمعدل تحديث 90 Hz، كما تدعم دقة 720 بيكسل.

ويتميز هذا الإصدار بتصميم مستوحى من هاتف Pura 70، إلا أن Enjoy 70s يتميز بإتساع أكبر في الشاشة، كما يأتي الهاتف بكاميرة سيلفي بدقة 8 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

وفي إعدادات الكاميرة الخلفية يأتي هاتف Enjoy 70s بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسات f/1.8، بينما يأتي المستشعر الثاني بدقة 2 ميجا بيكسل، أيضاً تشمل الإعدادات فلاش LED، وتدعم الكاميرة الخلفية تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج كوالكوم من سلسلة Snapdragon، على أن يتضمن المعالج 4 من أنوية Cortex-A73 لتعزيز الآداء بسرعة 2.4 GHz، و4 من أنوية Cortex-A53 بسرعة 1.8 GHz لتعزيز الكفاءة.

وتقدم هواوي هاتف Enjoy 70s بسعة كبيرة للبطارية 6000 mAh، مع تقنية الشحن بقدرة 22.5W، ويدعم الهاتف الشحن عبر منفذ USB C.

ويدعم Enjoy 70s أيضاً اثنان من شرائح SIM بحجم نانو، كما يدعم تقنية Wi-Fi 5، والبلوتوث 5.0، ويأتي مستشعر البصمة مدمج في زر التشغيل في الإطار الجانبي للهاتف.

ومن المقرر أن يتوفر Huawei Enjoy 70s بنموذج رئيسي يتميز بسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 168 دولار، بينما يأتي النموذج الأعلى بسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 195 دولار.

المصدر