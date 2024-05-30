شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسئولة أممية: الذكاء الاصطناعى سيضيف لاقتصاد أفريقيا 1.5 تريليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لافينا رامكيسون، المسئولة بمركز أبحاث السياسات بجامعة الأمم المتحدة، أنه مع تحول اقتصادات العالم إلى الرقمية بشكل متزايد، من المتوقع أن يلعب الذكاء الاصطناعي (AI) دورًا رئيسيًا فى تعزيز الناتج المحلى الإجمالى فى جميع أنحاء العالم يصل إلى 15.7 تريليون دولار، بما فيها 1.5 تريليون دولار للاقتصاد الأفريقى فقط.

وقالت المسئولة الأممية خلال اجتماعات معرض جيتكس إفريقيا 2024 الذى تستضيفه المغرب، أن الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا يبلغ حالياً 3 تريليونات دولار، فقد يكون الذكاء الاصطناعي بمثابة نعمة هائلة.



إلا أنها شددت على أن إفريقيا لن تنجح في تحقيق هذه الغاية إلا إذا كانت عازمة على تحديد ما يتعين عليها أن تفعله، وكيف ستفعل ذلك، ولفتت إلى أن هناك 8 دول أفريقية فقط لديها استراتيجية للذكاء الاصطناعي، لذلك لا يزال هناك طريق طويل لتحقيق هذه الغاية.



وأكدت على ضرورة وضع استراتيجيات وسياسات واضحة لجذب النوع المناسب من الاستثمارات، وأضافت أن الشيء المهم هو أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يمنحنا الفرصة لإعادة ضبط اقتصاداتنا، ولكن يتعين على أفريقيا، على وجه الخصوص، أن تبذل جهدًا لسد الفجوة الرقمية الآخذة في الاتساع.

ويأتي معرض جيتكس أفريقيا، في نسخته الثانية، تحت رعاية الملك محمد السادس، عاهل المملكة المغربية، ويتم تنظيم معرض جيتكس أفريقيا تحت إشراف وزارة التحول الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية وتستضيفه وكالة التنمية الرقمية (ADD).



ويقام معرض “جيتكس أفريقيا 2024” في المغرب، لمدة ثلاثة أيام بمراكش، من 29 إلى 31 مايو الجاري، بانضمام أكثر من 20 شركة ناشئة من أكثر من 20 دولة إفريقية، بالتعاون مع العديد من الشركاء الإقليميين والمحليين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ومن المقرر أن تشمل فعاليات المنتدى عدة مناقشات جماعية، وحوارات غير رسمية، مع خطب رئيسية حول مواضيع مثل “تحويل المناطق الريفية في أفريقيا: استكشاف إمكانيات القرى الذكية، وجهات نظر إقليمية حول أنظمة الحاضنات”، و”تمكين المرأة في ريادة الأعمال التكنولوجية في أفريقيا”، و”الثورة الصناعية الرابعة والروبوتات”، و”استثمارات رأس المال المخاطر والشركات لدفع الشركات الناشئة التكنولوجية في أفريقيا”.