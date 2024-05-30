تكنولوجيا: محول Sony PSVR 2 للحاسب يحصل على شهادة ترخيص

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تم إطلاق جهاز PSVR 2 من سوني في شهر فبراير 2023 بسعر 549.99 دولارًا أمريكيًا، وكان التوافق مع جهاز واحد فقط وهو PlayStation 5 الخاص بشركة سوني.

وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة سوني عن خططها لإضافة دعم الحاسب الشخصي لجهاز الواقع الافتراضي الخاص بها، وأظهرت القائمة التنظيمية الجديدة من كوريا الجنوبية أخيرًا الجزء الأول من الأدلة لمحول PSVR2 للحاسب الشخصي.

تعود الشهادة إلى 27 مايو وتظهر المحول الذي يحمل رقم طراز CFI-ZVP1. الاسم الرسمي للمحول هو محول PlayStation VR2 PC ومن المتوقع إطلاقه قريبًا.

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