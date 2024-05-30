تكنولوجيا: تعيين ميزة Android Live Caption لتصبح أكثر سهولة من خلال التحسينات القادمة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو ان ميزة Live Caption من جوجل، وهي الميزة المحبوبة لمستخدمي أندرويد، على وشك الحصول على العديد من التحسينات التي تعد بجعلها أكثر سهولة في الاستخدام.

ففي حدث Google I/O الأخير، كشفت الشركة عن عدد من ميزات إمكانية الوصول الرئيسية القادمة إلى اندرويد، بما في ذلك تحديث مهم لـ Live Caption.

يقدم التحديث، الذي كان من المتوقع طرحه هذا الشهر، شريط جديد يسمح للمستخدمين بضبط عدد أسطر التسميات التوضيحية المعروضة على شاشاتهم بسهولة.

تعتبر هذه إضافة مرحب بها للمستخدمين الذين يبحثون عن مزيد من التحكم في عرض التسميات التوضيحية، خاصة أولئك الذين قد يجدون صعوبة في رؤية نص أصغر حجمًا.

حاليًا، يمكن لنافذة Live Caption عرض سطرين أو ثلاثة أسطر من النص، اعتمادًا على الحجم. وعلى الرغم من أنه كان من الممكن ضغط المزيد من النص عن طريق ضبط حجم نص التسميات التوضيحية على مستوى النظام، فإن هذا الحل البديل يؤثر أيضًا على تطبيقات الوسائط ذات التسميات التوضيحية المضمنة.

تعمل ميزة الشريط الجديدة على التخلص من هذه المشكلة، مما يمنح المستخدمين مرونة أكبر دون تغيير الإعدادات على مستوى النظام.

كما انه من المتوقع أيضًا أن تتلقى ميزة Live Caption ميزات تخصيص إضافية، مثل التبديل لإظهار أيقونات الرموز التعبيرية، والتأكيد على الكثافة العاطفية، وتضمين العلامات العاطفية، وعرض مدة الكلمة.

يمكن لهذه الميزات أن تزيد من تحسين تجربة المستخدم وتجعل Live Caption أداة أكثر قيمة لمجموعة واسعة من المستخدمين.

وفي حين أن جوجل لم تحدد بعد عدد الأسطر التي يمكن عرضها باستخدام الشريط الجديد، إلا أن الصورة التي تمت مشاركتها أثناء العرض التقديمي في I/O تشير إلى أنه قد يصل إلى أربعة.

بالإضافة إلى ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان سيتم طرح الميزة مبدئيًا على أجهزة Pixel الخاصة بشركة جوجل أم أنها ستكون متاحة لجميع أجهزة أندرويد التي تدعم Live Caption.

ونظرًا لأن Live Caption جزء من تطبيق Android System Intelligence، المتوفر في نسختين للشركات المصنعة للأجهزة، فمن المحتمل أن تستفيد العديد من العلامات التجارية لنظام أندرويد أيضًا من هذا التحديث.

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