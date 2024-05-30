تكنولوجيا: قفل Aqara الذكي الجديد يدعم U50 Matter وHome Key

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Aqara مؤخرًا قفلًا ذكيًا جديدًا لأصحاب المنازل، وهو متوسط التكلفة. يأتي Aqara U50 متوافق مع Matter ويعمل مع Apple Home Key عبر HomeKit ويكلف أقل من 150 دولارًا.

تتيح Aqara إعادة مفتاح القفل الذكي U50 حتى تتمكن من الاستمرار في استخدام مفتاحك الحالي المكون من 5 سنون.

في الوقت الحالي، يدعم القفل جميع منصات المنزل الذكي الرئيسية ؛Google Home و SmartThings و Alexa وبالطبع HomeKit عبر Matter، بحيث يمكنك أيضًا استخدام المساعدين الصوتيين لفتح باب منزلك عن بُعد.

كما ان توافق Matter يعني أيضًا أن القفل الذكي U50 يعمل بشكل جيد مع الأدوات المنزلية الذكية الأخرى ضمن نظام Aqara البيئي مثل Video Doorbell G4.

كما أنه يعمل بسلاسة مع أدوات المنزل الذكي الأخرى المتوافقة مع Matter طالما يتوفر جسر Aqara.

وإذا أصبح المركز غير متصل بالإنترنت، يتيح لك U50 استخدام كلمات مرور مؤقتة لمرة واحدة/دورية لمنح الوصول، طالما أنه مزود بالطاقة.

تدعي شركة Aqara أن عمر بطارية U50 يجب أن يصل إلى ستة أشهر، ومع ذلك، فإن استبدال البطارية أمر سهل نسبيًا.

المصدر