9 برامج للصحه ضرورية يجب أن تكون على هاتفك

أصبح وجود برامج للصحه على هواتفنا المحمولة ضرورة لا غنى عنها حيث أحدثت هذه التطبيقات ثورة في كيفية وصول الأشخاص إلى الخدمات الطبية المختلفة وتتبع صحتهم، وتنقسم هذه التطبيقات إلى برامج خاصة بالمرضي وبرامج خاصة بالعاملين في قطاع الرعاية الصحية من أطباء وممارسين وممرضين وصيادلة.

كما بلغت قيمة سوق تطبيقات الصحة 38.2 مليار دولار في عام 2021 وهذا ليس غريبًا، فمع زيادة استخدام الهواتف المحمولة أصبح الأشخاص يقضون معظم أوقاتهم عليها ويبحثون دائمًا عن التطبيبقات التي تناسب احتياجتهم ومتطلباتهم سواء تطبيقات تواصل اجتماعي أو ترفيه وألعاب أو تطبيقات لإدارة اعمالهم وتطبيقات لإدارة الأموال وقد تحدثنا عن هذا الأخير في مقال سابق، والآن هيا نتعرف على أهم 7 برامج للصحه يمكن أن يساهموا في الحفاظ على الصحة بشكل كبير حيث أن هذه التطبيقات تلعب دورها في تحسين جودة الحياة وتقديم حلول طبية مؤقتة في بعض الأحوال لحين الوصول إلى الطبيب والحصول على الرعاية الطبية في مكانها الصحيح.

ما هي أهمية تطبيقات الرعاية الصحية؟

الوصول سريعاً لـ :

يوجد عدد كبير من التطبيقات والبرامج المقدمة خصيصًا للرعاية الصحية، فعند وجود برامج للصحه يمكن للمرضى الحصول على خدمات طبية مختلفة في أي مكان في العالم دون الانتقال من أماكنهم أو الحاجة إلى الزيارة السريعة للطبيب، وساعد وجود مثل هذه التطبيقات بشكل كبير أثناء أزمة كوفيد 19 حيث استطاع المستخديم الوصول إلى خدمات طبية مختلفة دون الخروج من منازلهم والتعرض لخطر العدوى.

كما زاد الاتجاه لاستخدام مثل هذه البرامج في قطاعات الرعاية الصحية المختلفة، حيث يساعد وجود برامج للصحة داخل المستشفيات في سهولة متابعة حالات المرضى وتقليل تكلفة الرعاية الصحية، كما يسمح بعض هذه البرامج في متابعة الحلات الصحية للمرضى عن بُعد، والتدخل السريع إذا احتاج الأمر.

يوفر وجود برنامج للصحه على هاتفك المحمول ما يلي:

إمكانية الوصول إلى خدمات التطبيق في أي وقت وفي أي مكان.

مساعدتك في تتبع وإدارة معلوماتك الصحية، مثل الوزن وضغط الدم ومستويات السكر في الدم والتنبيه بمواعيد تناول الدواء ومواعيد الزيارات الطبية.

الحصول على معلومات طبية ونصائح من مصادر موثوقة.

الاطلاع على المقالات الطبية للحصول على معلومات حول الأمراض والحالات المرضية المختلفة.

عند امتلاك برامج للصحه، يمكنك التواصل مع الأطباء المختصين والحصول على المشورة أو حجز زيارة.

ما الذي يبحث عنه المستخدمون في البرامج الطبية؟

عندما تبحث في متجر التطبيقات عن برامج للصحة بالطبع هناك عدد من المتطلبات التي تريد ان يحققها لك التطبيق لضمان الحصول على خدمة طبية مميزة تساعدك وتلبي احتياجاتك لذلك، عند اختيار التطبيق يجب أن تتأكد أن:

التطبيق سهل الاستخدام ويتميز بواجهة مستخدم بسيطة وتعليمات استخدام واضحة. أن يكون التطبيق آمن ومن مصدر طبي موثوق لضمان الحصول على المعلومات والنصائح الطبية الصحيحة التزام التطبيق بالقوانين واللوائح مثل قانون HIPAA واللائحة العامة لحماية البيانات. إتاحة التطبيق لنظامي التشغيل Android, Ios.

برامج للصحه لا يجب تفويتها

يوجد عدد كبير من تطبيقات الرعاية الصحية التي تساعد في تحسين جودة الحياة والصحة بشكل كبير وملحوظ، ولكن هناك تحديدًا برامج للصحه يجب أن تكون أساسية على هاتفك المحمول، بالطبع لن تحتاج إليها جميعًا ولكن يمكن اختيار التطبيق الأنسب لك، لذلك سوف نتناول فيما يلي أهم التطبيقات الطبية التي لا يجب عليك تفويتها أو الاستغناء عنها ونترك لك الاختيار.

1- Medisafe

تعد مشكلة تناول الدواء في معاده المحدد من أكثر المشكلات التي تواجه المرضى وتؤثر عليهم وخاصة أن هناك أمراض تتطلب تناول الدواء المحدد لها في توقيت محدد وقد يؤدي التأخير في تناول الدواء إلى مضاعافات نحن في غنى عنها، لذلك عند وجود برامج للصحه خاصة بتذكير المريض بتناول الأدوية الخاصة به، ليس أمر ترفيهي بل هو أمر حتمي وخاصة لأولئك الأشخاص الذين يعيشون بمفردهم ولا يوجد معهم من يذكر بتناول الدواء في موعده.

لذلك يساعد تطبيق Medisafe في القيام بمهمة تنبيهك بتناول الدواء في وقته المحدد، كما أن هناك ميزة بالتطبيق وهي إنهاء التذكير لتأكيد تناول الجرعة، كما أن التطبيق متوفر لنظامي الأندريود و ios والساعات الذكية، كما يمكن أيضًا استخدام التطبيق لتتبع عبوات الدواء.

2- Headspace

تطبيق Headspace هو أفضل برنامج للتأمل والاسترخاء وهو مرتبط أكثر بصحتك النفسية، حيث أنه يساعدك على تنظيم التنفس والتخلص من الضغط العصبي والتوتر، فهو بمثابة صديقك المخلص حيث يقوم التطبيق بتنبيهك من وقت لآخر لأخذ قسط من الراحة من خلال إرسال تنبيهات تطلب منك الاسترخاء قليلا والتأمل وتنظيم التنفس.

3- Fooducate

تطبيق Fooducate هو أحد التطبيقات التي تحتاج إليها وهو ضمن مجموعة كبيرة من برامج للصحه متاحة للمستخدمين على الهواتف المحمولة، يوضح التطبيق المكونات الغذائية للأطعمة المختلفة ومدى تأثيرها على صحتك، يتم ذلك من خلال خدمة الباركود؛ فعندما تمسح رمز الاستجابة السريعة المرفق بالمنتج الغذائي أو الطعام الذي تيرد شراؤه سوف تحصل على كافة المعلومات حوله، والمميز في هذا البرنامج أنه يمكنك الحصول على هذه المعلومات بسرعة وسهولة قبل إتمام الشراء للتأكد من مدى جودة المنتج قبل تناوله، كما يحسب التطبيق السعرات الحرارية للأطعمة المختلفة.

4- Water Reminder

لشرب الماء أهمية كبيرة ويجب أن يتم شرب كمية كافية من الماء على مدار اليوم، ولكن ينسى الكثيرون شرب الماء خلال يومهم ولا يتناولون غير كمية قليلة مما يسبب العديد من الأضرار مش جفاف البشرة ومشاكل بالكلي وغيرها من المشكلات المرضية، لذلك كان هناك حاجة إلى وسيلة من خلال برامج للصحه لتذكير الأشخاص بشرب الماء على فترات خلال يومهم وهذا ما يقوم به برنامج Water Reminder، يتم تشغيل التطبيق من خلال إدخال المعلومات الخاصة بتناولك للمياه والكمية المطلوبة وسوف يرسل لك التطبيق إشعارات تذكيرية على فترات منتظمة.

5- Teladoc

توجد برامج للصحة تعمل كطبيب مرافق للمرضي ومن أهمها تطبيق Teladoc الذي يربط المرضى بالأطباء والمعالجين والممرضات والمدربين على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من خلال زيارات الهاتف أو الفيديو وهذا مناسب بالطبع للحالات الطارئة، كما يقدم التطبيق برامج توعية مستمرة يمكن الوصول إليها بسهولة.

6- Happify

هو تطبيق خاص بالصحة النفسية وهو مصمم لتحسين وفحص الصحة العقلية والنفسية، يمكن أن تساعدك أنشطة وألعاب Happify في التغلب على الأفكار السلبية والتوتر وتحديات الحياة، تم تطوير البرنامج من قبل الخبراء في مجالات علم النفس والعلاج السلوكي، يتميز البرنامج بسهولة الوصول إليه عبر الأجهزة المحمولة المختلفة أو من خلال سطح المكتب باستخدام المتصفح.

7- Sleep Cycle

إذا كنت تبحث عن برامج للصحه تساعدك في تحسين نومك نرشح لك تطبيق Sleep Cycle، يقوم التطبيق بتتبعك أثناء النوم ويقدم تقرير حول جودة نومك، كما يقوم بتقديم تقرير تلقائي للنوم باستخدام الميكروفون لتتبع الأصوات الصادرة والحركات أثناء الليل، كما يحلل هذه البيانات لإنشاء تقارير ورسوم بيانية للنوم مما يساعدك في تحديد العوامل التي قد تؤثر على نومك لتحسين جودته، كما يتضمن التطبيق ميزات إضافية تتعلق بتحليل معدل ضربات القلب وتوفير أصوات وموسيقى هادئة لمساعدتك على النوم والاسترخاء.

8- MySugr

يعاني مرضى السكر كثيرًا من الارتفاع المفادئ في نسبة السكر في الدم، لذلط يحتاجون إلى وسيلة سريعة وفي متناول أيديهم للمتابعة الفورية والمنتظمة، يسمح التطبيق بتتبع نسبة السكر والكربوهيدرات في الدم بشكل فوري كما يوفر تسجيل بسيط للبيانات، ويقدم البرنامج أيضًا الدعم والنصائح للمساعدة في التعامل مع مرض السكر، وهو متوافق مع Apple Health وGoogle Fit.

9- Child Growth Tracker‏

هو تطبيق يساعد الآباء والأمهات في تتبع نمو أطفالهم وصحتهمويتم ذلك وفقًا للمرحلة العمرية للطفل وقياس مدى ملائمتها مع وزن الطفل وطوله ويتم ذلك وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، كما يمكن من خلال التطبيق إنشاء ملف شخصي لكل طفل بالعائلة وتحديث الملعومات بشكل مستمر.

ختامًا، تناولنا خلال هذا المقال 9 برامج للصحه تحتاج إلى تواجدهم على هاتفك المحمول، أو على الأقل يمكنك استخدام أحدهم على حسب احتياجك الصحي والنفسي، ولا يمكن أبدًا إنكار الدور الذي تقوم به هذه البرامج في مساعدتك على تحسين جودة صحتك والحصول على معلومات طبية موثوقة في أي وقت ومن اي مكان، والآن يمكنك تحميل هذه البرامج وتجربتها من روابط التحميل المرفقة بالمقال.

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