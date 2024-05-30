تكنولوجيا: بناء أول مجموعة أقمار صناعية فى اليونان لجمع البيانات من مدار أرضى منخفض

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القاهرة - سامية سيد - حصلت شركة Open Cosmos، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة تستخدم الأقمار الصناعية لمكافحة تغير المناخ، على عقد بقيمة 60 مليون يورو لبناء سبعة أقمار صناعية لليونان.

سيكون هذا المشروع، الذي يطلق عليه اسم الكوكبة البصرية، أول مشروع قمر صناعي رائد في البلاد، كما ستقوم الأقمار الصناعية في الكوكبة اليونانية بجمع البيانات في مدار أرضي منخفض، بهدف تحسين الخدمات العامة، كذلك تتراوح حالات الاستخدام من تقديم رؤى جديدة لتسجيل الأراضي إلى زيادة الكفاءة الزراعية ومكافحة تلوث البحر.

ستحمل المركبة الفضائية مجموعة من الأدوات لجمع البيانات اليومية وتشمل هذه الكاميرات البصرية متعددة الأطياف والفائقة الطيفية عالية الدقة بالإضافة إلى أجهزة استقبال إنترنت الأشياء (IoT) ونظام التعرف التلقائي (AIS)، إلى جانب أنظمة الذكاء الاصطناعي الموجودة على متن الطائرة لتحسين الكفاءة.

التكنولوجيا العميقة

شركة Open Cosmos الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء تعمل على بناء أول مجموعة أقمار صناعية رائدة في اليونان وستوفر الأقمار الصناعية بيانات عن الزراعة والتلوث البحري



وشركة Open Cosmos الناشئة في مجال تكنولوجيا الفضاء تعمل على بناء أول مجموعة أقمار صناعية رائدة في اليونان

حصلت شركة Open Cosmos، وهي شركة ناشئة مقرها المملكة المتحدة تستخدم الأقمار الصناعية لمكافحة تغير المناخ، على عقد بقيمة 60 مليون يورو لبناء سبعة أقمار صناعية لليونان.

سيتم إدارة المشروع بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومبادرات تكميلية مثل كوبرنيكوس، برنامج مراقبة الأرض التابع للاتحاد الأوروبي.

وقال ديميتريس باباسترجيو، وزير الحوكمة الرقمية في البلاد، "إن اليونان تخطو خطوات مهمة في مجال الفضاء"، مضيفًا أن تطوير تكنولوجيا الأقمار الصناعية يمكن أن يعزز المرونة الاقتصادية على المدى الطويل.

يمثل العقد علامة فارقة مهمة لشركة Open Cosmos، مما يقربها خطوة واحدة من رؤيتها لـ OpenConstellation، وهي كوكبة مشتركة، من المقرر أن تصبح أكبر بنية تحتية من نوعها في الفضاء، وبعد العقد، ستنضم اليونان أيضًا إلى الشراكة العالمية.

تأسست شركة Open Cosmos في عام 2015، وقد برزت كلاعب رئيسي في قطاع الفضاء الأوروبي، تشمل بعض مهامها كوكبة من الأقمار الصناعية في البرتغال وتطوير القمر الصناعي البريطانى لكوكبة الأطلسي.