شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الكونجرس يلزم بإجراء مراجعات أمنية على السيارات الصينية المتصلة بالإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلزم التشريع المقترح حديثاً في الكونجرس الولايات المتحدة بإجراء مراجعات أمنية للمركبات المتصلة التي تصنعها شركات صناعة السيارات من الصين و"الدول الأخرى المثيرة للقلق"، بحسب موقع The Verge.

و قدمت النائبة إليسا سلوتكين (ديمقراطية من ولاية ميشيجان)، وهي محللة سابقة في وكالة المخابرات المركزية ومسؤولة في البنتاجون والتي دافعت عن هذه القضية، مشروع القانون اليوم.

وإذا أقره الكونجرس، فإن قانون مراجعة الأمن القومي للمركبات المتصلة من شأنه أن ينشئ عملية مراجعة رسمية للسيارات المتصلة من الشركات الصينية، كما سيسمح لوزارة التجارة بالحد من هذه السيارات والمركبات الأخرى أو حظرها قبل وصولها إلى المستهلكين الأمريكيين.

وقال سلوتكين: "إن المركبات اليوم أكثر تطوراً من أي وقت مضى، فهي تحمل كاميرات ورادارات وأجهزة استشعار متطورة أخرى، بالإضافة إلى القدرة على معالجة ونقل وتخزين البيانات التي تجمعها من الولايات المتحدة، وإذا سمح لها بدخول أسواقنا، فإن المركبات الصينية المتصلة بالإنترنت توفر للحكومة الصينية كنزًا من المعلومات الاستخبارية القيمة عن الولايات المتحدة، بما في ذلك إمكانية جمع معلومات عن قواعدنا العسكرية، والبنية التحتية الحيوية مثل شبكة الكهرباء وأنظمة المرور، وحتى تحديد مواقع محددة".

وفي خطاب ألقاه في قاعة مجلس النواب في وقت سابق من هذا الشهر، أشار سلوتكين إلى أن السيارات الكهربائية الصينية، التي تباع غالبًا بسعر أرخص بكثير من نظيراتها الأمريكية والأوروبية، يمكن أن تكتسب بسرعة حصة كبيرة من السوق الأمريكية.

واستشهدت كيف أن السيارات الصينية، التي بيعت لأول مرة في أوروبا في عام 2019، تشكل الآن ما يقرب من ربع سوقها، كما دفع الممثل مؤخرًا وزيرة الجيش كريستين ورموث ووزير الدفاع لويد أوستن بشأن الفجوة الأمنية.

وبدلا من ذلك يستطيع المشرعون إقرار قانون شامل لخصوصية البيانات بدلا من التعامل مع هذه القضايا بشكل تدريجي، ويأتي تقديم مشروع القانون في أعقاب قيام إدارة بايدن بمضاعفة تعريفات الاستيراد على المركبات الكهربائية الصينية أربع مرات، وارتفعت رسوم السيارات الكهربائية الجديدة التي فرضها البيت الأبيض من 25% إلى 100%، بعد ارتفاع صادرات الصين من السيارات الكهربائية بنسبة 70% بين عامي 2022 و2023.

وفي فبراير، أمر البيت الأبيض أيضًا وزارة التجارة بالتحقيق في مخاطر المركبات المتصلة بالإنترنت من الصين وغيرها من الخصوم، ومع ذلك، تم تنفيذ هذا الإجراء من خلال أمر تنفيذي ويمكن التراجع عنه من قبل الإدارات المستقبلية.

ومن شأن تشريع سلوتكين أن يسد هذه الثغرات إذا مر عبر الكونجرس وهو نادرا ما يكون رهانا آمنا في البيئة السياسية المعوقة والمثيرة للجدل اليوم.