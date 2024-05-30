شكرا لقرائتكم خبر عن التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء.. الرابط والشروط والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية بالتعاون مع جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست"، وكراج، عن بدء التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء.

ويهدف إلى جذب الاستثمارات، وتعزيز القدرات والكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الابتكار وتوسيع آفاق البحث والتطوير في القطاع. برنامج ريادة أعمال الفضاء الهيئة أشارت إلى أن البرنامج الممتد على مدى 6 أشهر، يأتي ضمن برنامج ريادة أعمال الفضاء الذي يتضمن 4 مراحل رئيسية، ابتداء بهاكاثون يجمع المبتكرين لحل تحديات تقنية في القطاع.

ويليه معسكر تدريبي لإنشاء نماذج أولية للحلول المقدمة بالتعاون مع خبراء ومختصين، للانتقال لمرحلة حاضنة الأعمال التي تقدم الدعم المادي لدخول سوق قطاع الفضاء، وانتهاء بتكوين مجتمعات ريادة أعمال الفضاء التي تجمع بين أصحاب الخبرة والمستثمرين ورواد الأعمال في القطاع.

يأتي إطلاق الهيئة للبرنامج ضمن جهود تنمية بنية تحتية متينة لدعم رواد الأعمال، إلى جانب تمكين الابتكار، ودعم الكفاءات والقدرات الوطنية، وإتاحة الاستفادة من الخبرات العالمية. شروط التسجيل في برنامج احتضان ريادة أعمال تقنيات الفضاء ودعت الهيئة المهتمين والمختصين للتسجيل في البرنامج عبر زيارة الصفحة اضغط هنا.

وشروط التسجيل تتمثل في: توفير حل لأحد التحديات في قطاع الفضاء، والتسجيل من خلال تأسيس شركة مقرها المملكة، أو شركة موجودة مسبقًا، إلى جانب توفير نموذج عمل أولي يتضمن حلًا ابتكاريًا.