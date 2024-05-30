شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تروكولر يمنع عمليات استنساخ الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم اليوم سريع الخطى، تتقدم التكنولوجيا بسرعة، ومعها تظهر تهديدات جديدة، أحد هذه التهديدات هو استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، والذي يسمح للمحتالين بتقليد صوت أي شخص خلال ثلاث ثوانٍ فقط من الصوت، وهذا يعني أن المحتالين يمكنهم خداع الأشخاص من خلال التظاهر بأنهم أحبائهم الذين يعانون من محنة، ومع ذلك، قدم Truecaller أداة جديدة لمكافحة هذا التهديد: AI Call Scanner، وفقاً لموقع Indiatoday.

أطلقت شركة Truecaller، المعروفة بجهودها في مكافحة البريد العشوائي والاحتيال، أداة AI Call Scanner لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المكالمات المزيفة، ويمكن لهذه الميزة الجديدة معرفة الفرق بين الأصوات البشرية الحقيقية والأصوات الصادرة عن الذكاء الاصطناعي، مما يساعد الأشخاص على تجنب التعرض للخداع، ويتوفر AI Call Scanner في تطبيق Truecaller لمستخدمي Android الذين لديهم اشتراك Premium، ويتم طرحه أولاً في الولايات المتحدة، مع وجود خطط للتوسع في الهند والأسواق الرئيسية الأخرى قريبًا.

يعد استخدام AI Call Scanner أمرًا سهلاً، وإذا تلقيت مكالمة مشبوهة، فما عليك سوى الضغط على زر في تطبيق Truecaller، ويتم تسجيل صوت المتصل وتحليله بسرعة بواسطة تقنية Truecaller المتقدمة، وفي غضون ثوانٍ قليلة، سيخبرك التطبيق ما إذا كان الصوت حقيقيًا أم مزيفًا، ويمكن لهذه الأداة السريعة والدقيقة أن تساعد المستخدمين على البقاء في مأمن من عمليات الاحتيال.

أوضح آلان ماميدي، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Truecaller، سبب أهمية هذه الميزة، "أصبحت عمليات الاحتيال الصوتي باستخدام الذكاء الاصطناعي أكثر شيوعًا لأنه أصبح من السهل إنشاء أصوات مزيفة، وكان علينا إيجاد حل قبل أن يتفاقم الأمر، وأصبح Truecaller الآن أول تطبيق يحتوي على ميزة اكتشاف الصوت المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مما يساعد على حماية مستخدمينا من عمليات الاحتيال هذه.

بينما يبدأ تشغيل AI Call Scanner على Android، يعمل Truecaller أيضًا على إصدار iOS. إنهم يعملون باستمرار على تحسين التكنولوجيا لجعلها أكثر دقة وأسرع. تبحث الشركة أيضًا عن طرق لاستخدام AI Call Scanner مع منصات وأجهزة الاتصال الأخرى. إحدى الأفكار هي إنشاء روبوت دردشة حيث يمكن للمستخدمين إرسال مقاطع مسجلة للتحقق منها، مما يجعل استخدامه أسهل.

باستخدام AI Call Scanner، يتخذ Truecaller خطوة كبيرة في حماية الأشخاص من عمليات الاحتيال المعقدة، وتمنح هذه الأداة الجديدة المستخدمين القدرة على التعرف على الأصوات المزيفة وحظرها، مما يضمن اتصالاً أكثر أمانًا، مع استمرار تطور التكنولوجيا، يظل Truecaller ملتزمًا بالحفاظ على تفاعلاتنا آمنة ومأمونة، وتمثل هذه الميزة الجديدة تطورًا مهمًا في المعركة المستمرة ضد الاحتيال الرقمي، مما يوفر الأمل والحماية في عالم رقمي متزايد التعقيد.

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