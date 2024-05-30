شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة OpenAI تساعد أبل فى إصلاح Siri مما أثار قلق مايكروسوفت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت مؤخرا الكثير من الشائعات حول تفاوض شركة أبل مع OpenAI لاستخدام تقنية GPT الخاصة بها في نظام التشغيل iOS 18، والآن كشف تقرير من The Information أن المناقشات مستمرة منذ منتصف عام 2023، ومايكروسوفت قلقة بشأن هذه الصفقة بين الشركتين لأنها تعتمد أيضًا على OpenAI، وفقاً لموقع indiatoday.

أبل وOpenAI تتفاوضان منذ عام

فى تقرير عن Sam Altman، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI، استكشفت The Information المزيد من التفاصيل حول الصفقة مع أبل – والتي من المتوقع أن يتم الكشف عنها للعالم في أقل من أسبوعين في WWDC 2024، وتعمل أبل على ميزات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لأنظمة التشغيل الخاصة بها، وسوف تلعب OpenAI دورًا كبيرًا في تشغيل بعض هذه الميزات.

وفقًا للتقرير، التقى موظفو أبل من فريق التعلم الآلي مع Altman وأعضاء آخرين في OpenAI في منتصف عام 2023، أي في مؤتمر WWDC العام الماضي تقريبًا، على الرغم من أنه لا يُعرف سوى القليل عما ناقشوه بالضبط، فقد توصلت الشركتان لاحقًا إلى اتفاق يقضي بأن يتمكن موظفو أبل من الوصول إلى واجهات برمجة تطبيقات OpenAI للاختبار الداخلي.

يقول التقرير: "في تلك الاختبارات، قام مهندسو أبل بربط ChatGPT بـ Siri، مما أدى إلى إنشاء عروض توضيحية مثيرة للإعجاب لـ Siri التي تتعامل مع استعلامات أكثر تعقيدًا من المعتاد، بما في ذلك من خلال فهم أفضل لسياق ما يقوله المستخدمون"، وعثر موقع 9to5Mac على دليل على استخدام أبل لواجهات برمجة التطبيقات هذه في كود iOS 17.4.

الإمكانيات المتاحة لشركة أبل لا حصر لها، لكن مصادر مطلعة على الأمر تقول إن الشركة تركز على استخدام تقنيات OpenAI لجعل Siri يجيب على أسئلة أكثر تعقيدًا وحتى تحويله إلى chatbot، وأظهر OpenAI لشركة أبل كيف يمكن لـ Siri أن يصبح أكثر استجابة وطبيعية، بل ويقدم ترجمة في الوقت الفعلي باستخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) الخاصة به، ومع ذلك، تريد أبل أن توضح للمستخدمين متى يتم إنشاء استجابة Siri بواسطة ChatGPT.

مايكروسوفت قلقة بشأن هذه الصفقة

ويكشف التقرير أيضًا أن مايكروسوفت كانت قلقة بشأن الشراكة بين Apple وOpenAI، وذلك لأن Microsoft لديها أيضًا صفقة مع OpenAI، التي توفر التقنيات الكامنة وراء Microsoft Copilot بينما تسمح Microsoft لـ OpenAI باستخدام مراكز البيانات الخاصة بها لتشغيل ChatGPT.

التقى ألتمان مؤخرًا مع الرئيس التنفيذي لشركة Microsoft ساتيا ناديلا لمناقشة هذه المخاوف، على سبيل المثال، تشعر Microsoft بالقلق بشأن التعامل مع الطلب على الخوادم عندما تطلق أبل ميزات جديدة لمستخدمي iPhone وiPad، كما طلبت الشركة التي تقف وراء Windows أيضًا خفض أرباح OpenAI المستقبلية مقابل استثمار 13 مليار دولار في الشركة الناشئة.



فمن ناحية، ربما ينتهي الأمر بشركة مايكروسوفت إلى جني المزيد من الأموال من الشراكة بين أبل وOpenAI، ولكن في الوقت نفسه، سوف تتنافس قدرات الذكاء الاصطناعي لدى أبل بشكل مباشر مع قدرات مايكروسوفت.

وحاولت أبل أيضًا التوصل إلى اتفاق مع جوجل لاستخدام Gemini في iOS 18 في نفس الوقت الذي كانت تتفاوض فيه مع OpenAI، وعلى الرغم من الصفقة، تعمل الشركة أيضًا على نموذج اللغة الخاص بها والذي سيتم تشغيله دون اتصال بالإنترنت للتعامل مع المهام الأبسط، مثل تلخيص النصوص.



ستكشف أبل عن المعاينة الأولى لميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لنظام iOS 18 في 10 يونيو في حدث انطلاق WWDC 2024.

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