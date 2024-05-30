تكنولوجيا: ARM تعلن عن Immortalis-G925 بآداء أسرع وكفاءة أعلى مع G725 وG625

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة ARM عن الجيل الجديد من وحدة معالجات الرسومات Immortalis-G925 المميزة بآداء أسرع وكفاءة أعلى، كما قدمت كروت الشاشة Mali-G725 وG625.

تهدف شركة ARM لتغطية ثلاثة قطاعات بالإصدارات الجديدة من وحدة المعالجة الرسومات، حيث يهدف Immortalis-G925 لدعم أعلى فئة، بينما تقدم Mali-G725 للإصدارات المميزة، وتهدف ARM لدعم الساعات الذكية والهواتف منخفضة التكلفة بكرت الشاشة Mali-G625.

وترتكز سلسلة Immortalis على تقنية تتبع الأشعة بشكل رئيسي، كما يأتي إصدار G925 بشكل خاص بتحسينات لدفع أعلى مستوى في الآداء والكفاءة.

ويقدم G925 تحسينات في معدل عرض الإطارات بنسبة 37%، لذا سيتاح للشركات المصنعة للهواتف الذكية تحسين كفاءة الهواتف في الألعاب، كما يأتي هذا الإصدار بإستهلاك أقل للطاقة بنسبة 30%.

ولقد كشفت ARM عن تحسينات الآداء في بعض الألعاب مثل “Genshin Impact” حيث تم تحسين الآداء في اللعبة بنسبة 49%، بينما حصلت لعبة Roblox على تحسينات بنسبة 46%، بينما تراوحت تحسينات الآداء في بعض الألعاب الأخرى من 29% إلى 72%.

أيضاً من المقرر أن تحقق الألعاب الإستفادة من تقنية تتبع الأشعة في Immortalis-G925، كما ستدعم عرض الرسوم والكائنات المميزة بتفاصيل دقيقة بآداء أسرع بنسة 52%.

كما سيتاح لمطوري الإختيار بين جودة ودقة الجرافيك والآداء، حيث يقدم G925 آداء أعلى في الرسوم والذي يعزز السرعة بنسبة 27%.

من جانب أخر تقدم ARM وحدة G925 بعدد أنوية 24 من الأنوية، كما تدعم وحدة المعالجة التكوين بعدد أقل من الأنوية بحد أدنى 10 من الأنوية.

بينما تدعم Mali-G7256 أنوية من 6 إلى9 من الأنوية، وتدعم Mali-G625 من نواة إلى 5 من الأنوية، من جانب أخر يقدم Immortalis-G925 بآداء أسرع بنسبة 30% في ترقية الصور بجودة أعلى بفضل وحدة العصبية.

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