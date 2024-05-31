شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يختبر ميزة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعى عبر Meta AI والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم تطبيق واتساب باختبار اختصار Imagine الذي سيسمح للمستخدمين بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفقًا لتقرير حديث، وبحسب ما ورد قام تطبيق المراسلة الفورية بتجربة ميزات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل صور الملفات الشخصية والملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لفترة من الوقت الآن.

وكجزء من مبادرات الذكاء الاصطناعي، قدمت Meta مساعدًا للدردشة يسمى Meta AI عبر تطبيقاتها بما في ذلك واتساب في مناطق محددة فى عام 2023، مما يوفر إمكانات المحادثة وميزات إنشاء الصور للمستخدمين.





صور الذكاء الاصطناعى على الواتس اب

وفقًا لتقرير صادر عن متتبع تحديث واتساب WABetaInfo، تم رصد اختصار منصة المراسلة الفورية لميزة إنشاء الصور في الإصدار التجريبي من واتساب لنظام Android الإصدار 2.24.12.4، ويقال إنه يسمح للمستخدمين بإنشاء صور مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام Meta AI بسرعة على التطبيق.

والجدير بالذكر أن Meta AI تتمتع بالفعل بإمكانيات إنشاء الصور، ولكن لا يمكن الوصول إليها إلا عبر المطالبات النصية عن طريق وضع علامة على روبوت الدردشة المدعم بالذكاء الاصطناعي بـ "@Meta AI" في الدردشات الجماعية، ومن خلال هذه الميزة المشاع عنها، من المتوقع أنها قد تتيح إنشاء صور سريعة لأولئك الذين يتواصلون بشكل متكرر عبر صور الذكاء الاصطناعي.

كما هو واضح في لقطة الشاشة، يظهر اختصار سريع جديد يسمى Imagine في خيار المرفقات والذي يمكن من خلاله استدعاء قدرات مولد الصور الخاصة بـ Meta AI، ووفقًا للتقرير، فهو موجود في الإصدار التجريبي من واتساب.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه قد يكون متاحًا فقط للمستخدمين الذين لديهم Meta AI بالفعل، ويتوفر برنامج chatbot حاليًا فقط في بلدان محددة بما في ذلك الولايات المتحدة وأستراليا وكندا وجنوب إفريقيا والمزيد، ومع ذلك، تقوم Meta باختبار روبوت الدردشة واتساب في الهند أيضًا، ويشير التقرير أيضًا إلى أن إنشاء الصور بسرعة عبر الاختصار لا يزال قيد التطوير وغير متاح حتى لمختبري الإصدار التجريبي من واتساب لنظام أندرويد، ومن المتوقع أن يتم تقديمه إلى جمهور أوسع في وقت ما في المستقبل.

وتقوم منصة المراسلة الفورية الخاصة بـ Meta أيضًا باختبار ميزة صور الملف الشخصي المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي يقال إنها تسمح للمستخدمين بإنشاء صور للملف الشخصي مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ويحتاج المستخدمون إلى تقديم مطالبة بوصف الصورة التي يرغبون في إنشائها في صفحة جديدة بعنوان إنشاء صورة ملف تعريف AI، وفقًا للتقرير.

ويُقال إنه يقوم بعد ذلك بإنشاء صورة مخصصة مطابقة للوصف المقدم، وتم رصد هذه الميزة في تطبيق واتساب لنظام Android الإصدار 2.24.11.17.