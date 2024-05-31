شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تكشف عن قائمة تشغيل Apple Music جديدة للترويج لـ WWDC 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مؤتمر WWDC، بعد أقل من أسبوعين، ومن المقرر عقد مؤتمر أبل السنوي للمطورين في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، وسيركز الحدث على البرامج، والآن أطلقت أبل قائمة تشغيل خاصة على Apple Music للترويج لها، وفقاً لموقع macrumors.

تتكون قائمة التشغيل من الأغاني الصيفية وهي قائمة تشغيل مدتها ساعة واحدة ، ويمكنك الاستمتاع بأغاني لفنانين مثل Tommy Richman، وBillie Eilish، وDominic Fike، وSabrina Carpenter، وGlass Animals.

خلال WWDC، ستكشف أبل النقاب عن iOS 18 وiPadOS 18 وmacOS 15، إلى جانب تحديثات البرامج الأخرى، ويتوقع الكثيرون أيضًا أن يسمعوا عن الذكاء الاصطناعي وكيف تخطط شركة آبل للقفز في اتجاه الذكاء الاصطناعي التوليدي.