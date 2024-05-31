شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يوسع ميزات مكافحة التنمر للمراهقين.. كل ما تحتاج معرفته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقوم انستجرام بتوسيع اثنتين من ميزات الأمان الخاصة به في محاولة لتعزيز الحماية من التنمر للمراهقين، وتعمل الشركة على تغيير كيفية تقييد العمل في تطبيقها لمنح المراهقين طرقًا للتعامل مع المتنمرين المحتملين الذين تدعي أنه من غير المرجح أن يؤدوا إلى مزيد من الانتقام.

ومع التغييرات، سيكون لدى مستخدمى إنستجرام القدرة على "قصر" تفاعلاتهم على المنشورات على "الأصدقاء المقربين" فقط، وهذا يعني أن المستخدمين لن يروا سوى التعليقات والرسائل المباشرة والعلامات والإشارات من الأشخاص الموجودين في قائمة أصدقائهم المقربين.

وسيظل بإمكان المتابعين الآخرين التفاعل مع منشوراتهم، لكن تلك التعليقات والرسائل لن تكون مرئية للآخرين.

وقدمت الشركة سابقًا ميزة تقييد التعليقات كميزة لمكافحة التنمر تركز على منشئي المحتوى في عام 2021 بهدف منع هذا النوع من الفيضان المفاجئ من المضايقات التي يتعرض لها العديد من لاعبي كرة القدم في المملكة المتحدة.

التغييرات الأخيرة، وفقًا لـ Instagram، موجهة أكثر نحو المراهقين الذين يتعاملون مع المتنمرين، لكنهم قد يترددون في استخدام ميزة الحظر في التطبيق بسبب المخاوف من تصاعد الصراعات المحتملة.

بالنسبة للحالات التي قد يتعامل فيها الأشخاص مع متنمر معين، يقوم انستجرام بإجراء تغييرات مماثلة على ميزة "التقييد" الخاصة به، وسيتمكن المستخدمون من منع الأفراد المحظورين من الإشارة إليهم أو الإشارة إليهم، وسيتم أيضًا إخفاء التعليقات الواردة من الموجودين في القائمة المقيدة تلقائيًا عن الآخرين.

وتأتي التحديثات في الوقت الذي تواجه فيه Meta تدقيقًا بشأن تعاملها مع سلامة المراهقين وقضايا أخرى، وقد تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة من قبل عشرات الدول العام الماضي بدعوى فشلها في حماية مستخدميها الصغار من الجوانب الضارة لخدمتها.