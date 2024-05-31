شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تؤكد استعدادها للمهمة المأهولة ستارلاينر السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت فرق ناسا وبوينج الفضائية استعدادها للمضى قدمًا في أول إطلاق مأهول للمركبة الفضائية ستارلاينر السبت المقبل إلى محطة الفضاء الدولية (ISS).

وتم الإعلان عن نتيجة مراجعة جاهزية اختبار الطيران أمس الأربعاء بعد عدد من الجهود المؤجلة لإطلاق Starliner خلال الشهر الماضي.

بينما يستعد المهندسون للعمل على الاستعدادات النهائية لمهمة السبت التي طال انتظارها، عاد رائدا الفضاء اللذان سيطيران على متن ستارلاينر بوتش ويلمور وسوني ويليامز من هيوستن إلى موقع الإطلاق في مركز كينيدي للفضاء في فلوريدا حيث سيبقون في مكانهما الحجر الصحي في مبنى العمليات والخروج Neil A. Armstrong حتى يوم الرحلة.

ويعرف الزوجان بالفعل ما يعنيه الجلوس داخل Starliner على لوحة الإطلاق فى 6 مايو، كانوا جميعًا على استعداد للانطلاق عندما اكتشف المهندسون، بعد ساعتين فقط من الإطلاق، مشكلة في الصمام الموجود في المرحلة العليا من صاروخ Atlas V، الأمر الذي لم يترك لمراقبي المهمة أي خيار سوى إيقاف ساعة العد التنازلى.

وأثناء إصلاح الصمام، تم العثور على تسرب للهيليوم في ستارلاينر وكان لا بد من حله أيضًا، وبعد عدة أسابيع من العمل، أصبح المهندسون الآن سعداء لأن الصاروخ والمركبة الفضائية آمنان وجاهزان للطيران، ويبدو الطقس جيدًا على طول الساحل الفضائي لعطلة نهاية الأسبوع أيضًا، حيث يقدر المتنبئون احتمال الإطلاق بنسبة 90%.

إذا تم إلغاء مهمة السبت لأى سبب من الأسباب، فستتوفر فرصة إطلاق احتياطية يوم الأحد 2 يونيو، مع نوافذ إطلاق إضافية يومى الأربعاء 5 يونيو والخميس 6 يونيو.