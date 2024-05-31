الأرصاد: طقس الجمعة شديد الحرارة

الشارقة - اميمة ياسر - تتعرض البلاد لموجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، اعتبارا من اليوم الجمعة، حيث ترتفع درجات الحرارة بمعدل يصل إلى نحو 3 درجات مئوية.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، يسود اليوم طقس حار غائم نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب البلاد، أما عن حالة الطقس ليلا فهو معتدل على شمال البلاد ومائل للحرارة على جنوبها.

حالة الطقس ونشاط الرياح

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد من نشاط للرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية، ومعتدلة على باقي أنحاء البلاد.

اضطراب الملاحة البحرية

تستمر تحذيرات الأرصاد الجوية من تعرض البحر الأحمر وخليج السويس لاضطراب في حركة الملاحة البحرية، ويتراوح ارتفاع الأمواج بين 1,5 : 2,5 متر، وسرعة الرياح بين 35 إلي 50 كم في الساعة.

فيما تستقر حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 1,5 :2 متر.

درجات الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 34 الصغرى 23

العاصمة الإدارية العظمى 35 الصغرى 22

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 23

العلمين الجديدة العظمى 31 والصغرى 23

مطروح العظمى 36 الصغرى 23

شرم الشيخ العظمى 37، الصغرى 27

الغردقة العظمى 36، الصغرى 26

أسيوط العظمى 36، الصغرى 23

سوهاج العظمى 39 الصغرى 26

قنا العظمى 40، الصغرى 27

الأقصر العظمى 38، الصغرى 28

أسوان العظمى 39، الصغرى 29

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على باقي أنحاء البلاد.